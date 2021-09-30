Президент ФРН заперечив інформацію про наміри скасувати безвіз для кількох країн

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) заявив, що інформація про наміри скасувати безвізовий режим для кількох країн "Східного партнерства" та Західних Балкан не відповідає дійсності. Про це він сказав у середу, 29 вересня, відповідаючи на запитання журналістів під час візиту до Молдови.

"Я з подивом прочитав це повідомлення, коли приземлився (...) у Кишиневі. Я звернувся у федеральне міністерство внутрішніх справ (Німеччини. - Ред.) і з'ясував, що це - неправда. Уряд Німеччини не має наміру змінювати свою позицію щодо лібералізації візового режиму", - заявив він.

Своєю чергою посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) 30 вересня, відповідаючи на запитання DW про можливе порушення теми скасування безвізу в ЄС, зазначила, що це - "лише чутки".

Напередодні видання EUobserver та RFE/RL повідомили про те, що деякі країни ЄС незадоволені збільшенням числа випадків незаконного перебування громадян з безвізових держав та подання необґрунтованих заяв про надання притулку. Зокрема, йдеться про Україну, Грузію, Молдову, а також країни Західних Балкан. Тому деякі країни ЄС розмірковують над можливістю порушити питання про скасування безвізового режиму з цими країнами.

Механізм призупинення дії безвізового режиму передбачає, що збільшення більш ніж на 50 відсотків випадків незаконного перебування чи прохань про надання притулку може призвести до відновлення віз. Очікується, що держави-члени ЄС обговорять це питання 13 жовтня.