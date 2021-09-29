У ЄС заговорили про скасування безвізу для України та інших країн - ЗМІ

Деякі країни Європейського Союзу розмірковують над можливістю порушити питання про скасування безвізового режиму для України, Грузії, Молдови, а також країн Західних Балкан. Причиною цього є зловживання з боку громадян цих держав, йдеться у внутрішньому документі ЄС, про який у середу, 29 вересня, повідомили видання EUobserver та RFE/RL.

Зокрема, в ЄС незадоволені збільшенням числа випадків незаконного перебування громадян з безвізових держав та подання необґрунтованих заяв про надання притулку. У документі згадується про зростання "правопорушень, пов'язаних з несанкціонованим проживанням" з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії. Також повідомляється, що число клопотань про надання притулку з боку громадян Грузії за останні три місяці зросло на 50 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом у 2019 році.

Німеччина вказує Молдову як особливо серйозний випадок, оскільки число заяв на притулок з цієї країни зросло на 429 відсотків. Італія своєю чергою наголосила, що мережі торгівлі людьми, які діють через "сусідні країни", зловживають безвізом та підвищують можливість позбавлення Молдови безвізового режиму "у разі недостатнього прогресу". Франція згадує проблеми, викликані громадянами Албанії, Грузії та Сербії.

Бельгія порушила тему "тривожного збільшення" клопотань про надання притулку з Молдови цього року, тоді як Чехія також заявила, що нещодавно зросло число необґрунтованих заяв про надання притулку від громадян Грузії, Молдови та України.

Механізм призупинення дії безвізового режиму передбачає, що збільшення більш ніж на 50 відсотків випадків незаконного перебування чи прохань про надання притулку може призвести до відновлення віз.

Очікується, що держави-члени обговорять це питання 13 жовтня.

У МЗС України заперечили проблеми з безвізом

Водночас в українському міністерстві закордонних справ повідомили, що українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму. "Питання безвізу час від часу спливає і в європейському, і в українському медіасередовищі. Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних причин для такого рішення немає і бути не може", - повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що 4 серпня Єврокомісія оприлюднила четверту доповідь про оцінку виконання вимог візової лібералізації країнами Західних Балкан та "Східного партнерства", зокрема України, в якій аналізувалися 2020 рік і перша половина 2021 року. "Документ містить позитивну оцінку дотримання нашою державою критеріїв безвізового режиму. Звісно, там були і рекомендації продовжити "домашню роботу" для поліпшення управління міграційними процесами та вдосконалення антикорупційного законодавства. МЗС України вже запропонувало окремим країнам-членам ЄС та Європейській Комісії провести консультації, щоб роз'яснити окремі положення українського законодавства", - зазначив речник міністерства.