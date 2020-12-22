Президент ФРН закликав німців з упевненістю дивитися в майбутнє

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав співгромадян з упевненістю дивитися в майбутній рік. Про це він сказав у телезверненні з нагоди Різдва. "Попереду ще довгий і важкий шлях. Але ми бачимо, як довгождане світло в кінці тунелю стає дедалі яскравішим", - зазначив президент ФРН, цитує агенція новин epd. Він наголосив, що тепер можна "крок за кроком наближатися" до виходу з кризи. Текст промови було оприлюднено у четвер, 24 грудня. Телезвернення президента Німеччини традиційно покажуть в ефірі телеканалів 25 грудня.

Звертаючись до німців, Штайнмаєр вказав на те, що нинішня пандемія продемонструвала, наскільки міцним може бути суспільство, "якщо ми дбаємо одне про одного і підтримуємо одне одного". Він наголосив, що більшість жителів Німеччини зважає на потреби оточуючих та солідарна з нинішніми протиепідемічними заходами. На тлі цього президент ФРН також подякував громадянам за жертви, на які доводиться йти у цей непростий час.

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Окрему подяку Штайнмаєр висловив усім, хто доклав особливих зусиль у боротьбі з поширенням коронавірусу, згадавши медперсонал, доглядальників, вихователів, науковців та водіїв громадського транспорту.

Президент ФРН не оминув увагою і підприємців, які потерпають від ухвалених органами влади протиепідемічних обмежень і нині змушені непокоїтися за своє майбутнє.

Говорячи про намічений на 27 грудня початок кампанії вакцинації від коронавірусу SARS-CoV-2, Штайнмаєр наголосив: "Усі ми маємо підставу для надії".

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Глава німецької держави також закликав суспільство не забувати про те, що цьогорічні обмеження негативно позначилися на молодому поколінні, адже багато молодих людей не змогли продовжити чи вчасно завершити свою освіту або скористатися іншими можливостями щодо освіти та професійної кар'єри. Тепер потрібно докласти зусиль, щоб ці молоді люди могли отримати краще майбутнє.

Наприкінці телезвернення президент Німеччини висловив надію, що в 2021-му святкування Різдва знову пройде "у великому родинному колі, з друзями, з обіймами і піснями". А радісне передчуття цього допоможе прикрасити нинішні незвичні свята, додав він.

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