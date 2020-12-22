 Президент ФРН закликав німців з упевненістю дивитися в майбутнє | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2020

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Новини

Президент ФРН закликав німців з упевненістю дивитися в майбутнє

Нинішня пандемія показала міцність німецького суспільства, заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр. У різдвяній промові він подякував усім, хто доклав особливих зусиль у боротьбі з COVID-19.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав співгромадян з упевненістю дивитися в майбутній рік. Про це він сказав у телезверненні з нагоди Різдва. "Попереду ще довгий і важкий шлях. Але ми бачимо, як довгождане світло в кінці тунелю стає дедалі яскравішим", - зазначив президент ФРН, цитує агенція новин epd. Він наголосив, що тепер можна "крок за кроком наближатися" до виходу з кризи. Текст промови було оприлюднено у четвер, 24 грудня. Телезвернення президента Німеччини традиційно покажуть в ефірі телеканалів 25 грудня.

Звертаючись до німців, Штайнмаєр вказав на те, що нинішня пандемія продемонструвала, наскільки міцним може бути суспільство, "якщо ми дбаємо одне про одного і підтримуємо одне одного". Він наголосив, що більшість жителів Німеччини зважає на потреби оточуючих та солідарна з нинішніми протиепідемічними заходами. На тлі цього президент ФРН також подякував громадянам за жертви, на які доводиться йти у цей непростий час.

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Окрему подяку Штайнмаєр висловив усім, хто доклав особливих зусиль у боротьбі з поширенням коронавірусу, згадавши медперсонал, доглядальників, вихователів, науковців та водіїв громадського транспорту.

Президент ФРН не оминув увагою і підприємців, які потерпають від ухвалених органами влади протиепідемічних обмежень і нині змушені непокоїтися за своє майбутнє.

Говорячи про намічений на 27 грудня початок кампанії вакцинації від коронавірусу SARS-CoV-2, Штайнмаєр наголосив: "Усі ми маємо підставу для надії".

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Глава німецької держави також закликав суспільство не забувати про те, що цьогорічні обмеження негативно позначилися на молодому поколінні, адже багато молодих людей не змогли продовжити чи вчасно завершити свою освіту або скористатися іншими можливостями щодо освіти та професійної кар'єри. Тепер потрібно докласти зусиль, щоб ці молоді люди могли отримати краще майбутнє.

Наприкінці телезвернення президент Німеччини висловив надію, що в 2021-му святкування Різдва знову пройде "у великому родинному колі, з друзями, з обіймами і піснями". А радісне передчуття цього допоможе прикрасити нинішні незвичні свята, додав він.

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  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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