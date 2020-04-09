 Президент ФРН Штайнмаєр: Після цієї кризи світ стане іншим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2020

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Президент ФРН Штайнмаєр: Після цієї кризи світ стане іншим

За час чинності обмежень задля зупинки поширення коронавірусу Німеччина показала себе як "жива демократія з відповідальними громадянами", переконаний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр подякував німцям за дисципліну і відданість справі в умовах спричиненої коронавірусом кризи. На цьому він наголосив під час виголошеного в суботу, 11 квітня, телевізійного звернення до громадян з нагоди Великодня.

"Я глибоко вражений здобутими досягненнями, які наша країна досягла за останні тижні", - визнав Штайнмаєр. "Кожен з вас радикально змінив своє життя, кожен з вас врятував (чиєсь. - Ред.) життя", - наголосив президент. Утім, він застеріг, що "небезпека ще не минула".

Крім того, федеральний президент також закликав громадян до довіри до держави та політиків. Він запевнив співгромадян, що як федеральний уряд, так і земельні уряди усвідомлюють свою величезну відповідальність у нинішній час. Штайнмаєр позитивно відгукнувся про "потужні" дії держави у розпал кризи, "сценарію якої не було".

"Жива демократія" та "інше суспільство" після кризи

Також Штайнмаєр переконаний, що за час дії обмежень Німеччина показала себе як "жива демократія з відповідальними громадянами". Це "демократія, в якій кожне життя має значення - і де кожен має значення: від медсестер до федерального канцлера, від експертної ради науковців до видимих ​​і невидимих ​​стовпів суспільства - тих, хто працює на касі супермаркету, за кермом автобусів і вантажівок, в пекарні, на фермі або в пункті сортування сміття", - пояснив Штайнмаєр.

"Після цієї кризи світ стане іншим, ми станемо іншим суспільством", - сказав Штайнмаєр. "Ми не хочемо ставати заляканим або недовірливим суспільством. Натомість ми можемо стати суспільством із глибокою довірою, пильною увагою і більшою впевненістю", - висловив переконання Штайнмаєр.

Він зазначив, що тепер як країна, так і цілий світ стоять "на роздоріжжі". Людству доведеться вирішувати, чи буде воно будувати егоїстичне суспільство, чи обере шлях до суспільства, побудованого на солідарності, запевнив Штайнмаєр.

Водночас федеральний президент ФРН закликав до міжнародної солідарності в боротьбі з поширенням коронавірусу. Він вказав, що нинішня пандемія продемонструвала вразливість людини. На тлі цього він закликав ділитися всіма наявними знаннями в галузі медичних досліджень, а також забезпечити доступ до вакцин і терапії для громадян найбідніших країн.

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