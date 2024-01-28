Вибори у Фінляндії: У другий тур виходять Стубб і Гаавісто

У Фінляндії у неділю, 28 січня, пройшов перший тур президентських виборів. За попередніми даними, у ньому лідирує кандидат від правоцентристської Національної коаліційної партії Фінляндії Александер Стубб. Він набрав 27,1 відсотка голосів, свідчать дані міністерства юстиції після обробки 99,3 відсотка бюлетенів. Явка на виборах склала 74,9 відсотка.

Також до другого туру вийшов кандидат від лівоцентристської партії "Зелений союз" Пекка Гаавісто, який отримав 25,8 відсотка голосів. На третьому місці - представник націоналістичної партії "Істинні фіни" Юссі Галла-аго, який набрав 19 відсотків голосів. Вочевидь, у нього вже немає шансів потрапити у другий тур голосування, який пройде 11 лютого - до нього увійдуть два кандидати-лідери.

Також серед кандидатів відсутній чинний президент Фінляндії Саулі Ніїністе, оскільки він перебуває на посаді з 2012 року і вже не може балотуватися на найвищу державну посаду.

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"Це набагато більше, ніж я наважувався очікувати, я дуже задоволений і вдячний", - прокоментував результати Стубб, колишній прем'єр-міністр та очільник МЗС країни в інтерв'ю громадському мовнику Yle.

Гаавісто, який до минулого року обіймав посаду міністра закордонних справ Фінляндії, сказав, що розраховує на вихід до другого туру. "Це чудовий результат першого туру і дуже великий відрив від тих, хто позаду нас, тому я вірю, що ми пройдемо до другого туру разом з Александером Стуббом", - сказав він в інтерв'ю Yle.

Фінляндія обирає нового президента, який очолить зовнішню політику і політику безпеки країни після її вступу до НАТО. Політика позаблоковості країни змінилась після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.