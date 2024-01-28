У Фінляндії розпочався перший тур президентських виборів

У Фінляндії відбуваються чергові президентські вибори. У першому турі на посаду претендують дев'ять кандидатів, серед яких немає нинішнього президента країни Саулі Ніїністе.

У Фінляндії у неділю, 28 січня, відбуваються чергові президентські вибори. Як повідомляє агенція dpa, у першому турі на посаду претендують дев'ять кандидатів.

Серед кандидатів немає нинішнього президента Фінляндії Саулі Ніїністе, який очолює країну з 2012 року і не може більше балатуватися на найвищу державну посаду.

Результати опитувань громадської думки кажуть про те, що основними фаворитами є колишній прем'єр-міністр та голова МЗС Фінляндії Александер Стубб, який представляє правоцентристську Національну коаліційну партію, та колишній міністр закордонних справ Пекка Хаавісто від лівоцентристської партії "Зелений союз", який балотується як незалежний кандидат.

Не виключено, що конкуренцію лідерам може скласти спікер парламенту Юссі Галла-аго, який до 2021 року очолював ультраправу партію "Істинні фіни".

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Попередні результати виборів мають бути відомі до кінця неділі. Дані соціологічних опитувань вказують на те, що жоден з кандидатів не здобуде достатню кількість голосів для перемоги у першому турі. Якщо жоден з них не набере більше половини голосів, то два кандидати з найбільшим рівнем підтримки виборців вийдуть у другий тур, який відбудеться за два тижні. Після цього новий президент, як і планувалося, займе посаду Ніїністе 1 березня.

Нагадаємо, що на сьогодні, попри закриті пункти пропуску на кордоні Росії та Фінляндії, мігранти продовжують спроби перетнути його у бік останньої.