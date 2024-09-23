Президент ФРН закликав боротися проти політичного насильства

Німеччині необхідно посилити заходи проти насильства, вчиненого з політичних мотивів, заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі з постраждалими. За його словами, бездіяльне суспільство припинить бути демократичним.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав рішучіше протидіяти зростанню в країні насильницьких злочинів, скоєних із політичних міркувань. Суспільство, в якому поширюється політично мотивоване насильство і яке мовчки спостерігає за тим, що коїться, незабаром припинить бути демократичним, заявив він у понеділок, 23 вересня, приймаючи в палаці Бельвю в Берліні постраждалих від таких злочинів.

"Ось чому ми не можемо відводити погляд", - підкреслив політик і закликав переслідувати будь-які форми політичного насильства. За його словами, такі злочини стають дедалі більш "буденними" і в суспільстві зростає рівень їхнього сприйняття, що є "жахливою" тенденцією.

Водночас Штайнмаєр наголосив, що нинішня ситуація виникла не одразу, а створювалася поступово через скорочення стримувальних порогів, зростання непримиренності в дискусіях, знецінення окремих груп суспільства та презирство до демократичних інституцій. У такій ситуації починається "ерозія демократії", додав він.

Штайнмаєр прийняв постраждалих від політичного насильства

У зустрічі зі Штайнмаєром брали участь дев'ять постраждалих від політично вмотивованого насильства, а також родичі загиблих. Зокрема на ній були присутні вдова вбитого п'ять років тому в Касселі консервативного політика Вальтера Любке (Walter Lübcke), побитий однокурсниками в Берліні студент єврейського походження Лахав Шапіра (Lahav Shapira) та соціал-демократ Маттіас Екке (Matthias Ecke), який зазнав нападу під час виборчої кампанії на виборах до Європарламенту 2024 року. До палацу Бельвю також приїхала представниця постраждалих у теракті, скоєному в грудні 2016 року на різдвяному ярмарку в Берліні, Астрід Пассін (Astrid Passin).

За статистикою Федерального відомства кримінальної поліції, 2023 року кількість скоєних у Німеччині політично вмотивованих злочинів сягнула нового максимуму і перевищила 60 тисяч. У понад 4 тисячах випадків ішлося про застосування насильства. Більшість із цих злочинів було скоєно правими екстремістами, вказує інформагентство epd.

Напади з політичних мотивів у Німеччині

Вбивство глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке стало одним із найгучніших політичних злочинів у Німеччині за останні роки. 65-річного політика, який активно підтримував біженців, було знайдено вбитим у червні 2019 року на терасі його будинку у Вольфгагені. Розтин показав, що йому в голову стріляли з короткоствольної зброї з близької відстані. Винним у скоєнні злочину визнали правого радикала Штефана Ернста (Stephan Ernst), який діяв із расистських, ксенофобських і націоналістичних переконань.

Атаки на німецьких політиків почастішали у 2024 році. Серед найрезонансніших - напади на члена СДПН Маттіаса Екке 3 травня в Дрездені та на столичну сенаторку з питань економіки й ексбургомістерку Франциску Ґіффай (Franziska Giffey) 7 травня в Берліні.

Теракт на різдвяному ярмарку в центрі Берліна скоїв 19 грудня 2016 року 24-річний громадянин Тунісу Аніс Амрі. Він спрямував на повній швидкості викрадену ним вантажівку в натовп людей, унаслідок чого загинули 12 осіб, близько 50 було поранено. Першою жертвою ісламіста став польський водій Лукаш Урбан, якого Амрі застрелив під час захоплення вантажівки. Терористові вдалося втекти, але згодом його було вбито в передмісті Мілана в перестрілці з поліцейськими.