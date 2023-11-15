Президент ФРН Штайнмаєр: Німеччина не забуде про Україну

На думку президента ФРН, Україна "не отримує тієї уваги, якої так гостро потребує". Розрахунок Путіна полягає у тому, щоб світ забув про Україну, проте Німеччина "не надаватиме йому такої послуги", упевнений Штайнмайєр.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) застеріг від того, щоб тема війни Росії проти України вийшла з центру уваги громадськості. "Україна тим більше потребує нашої підтримки зараз, коли війна йде і на Близькому Сході, а війна в Україні більше не отримує тієї уваги, якої вона так гостро потребує", - заявив він у середу, 15 листопада, у Лейпцигу на Німецько-українській конференції муніципальних партнерств.

За словами глави німецької держави, розрахунок президента РФ Володимира Путіна полягає в тому, щоб світ забув про Україну, проте Німеччина "не повинна і не надаватиме російському президенту таку послугу". "Ми не звикнемо до незаконної та нелюдської агресивної війни Росії", - заявив Штайнмайєр.

Він наголосив, що у цій війні немає відмінностей між мегаполісами, містами та селами, вона торкається кожного мешканця України і тому важливо, щоб підтримка надавалася не лише на рівні урядів, а й на комунальному рівні. "Немає більш довгострокової, стійкішої підтримки, ніж ці зв'язки між людьми в наших країнах", - заявив Франк-Вальтер Штайнмайєр.

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Зеленський: Всі сусіди Росії під загрозою

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський, виступаючи на конференції по відеозв'язку, зазначив, що наразі між Україною та Німеччиною "досягнуті найдобріші відносини за весь час взаємин". Зеленський, слова якого наводить пресслужба Офісу президента України, застеріг, що теперішній російський режим загрожує не лише Україні, а й сусіднім країнам. "Бо не лише Україна в російських імперських планах. Щонайменше всі сусіди Росії під загрозою", - зазначив Зеленський.

Водночас президент України наголосив, що міста Німеччини та України поєднує фундаментальна річ - європейське ставлення до людей. "У наших із вами містах і громадах не повинно бути жодного місця для протилежного ставлення до людей і життя – антиєвропейського, того ставлення, яке демонструє Росія на окупованій території України", - сказав він.

Зеленський наголосив, що наразі Україні і Німеччина мають 190 міжміських і шість міжрегіональних партнерств. Також сторони домовилися про патронат Німеччини над відновленням Чернігівської області України, нагадав він. "Росія зараз накопичує ракети для ударів по енергетиці України, як це було торік. Німеччина вже потужно допомагає нам із системами ППО та іншими засобами фізичної оборони України. І разом із цим кожна домовленість між містами наших країн, яка спрямована на захист людей і життя, однозначно послужить захисту життя", - додав президент України.

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Лейпциг, де відбувається конференція, вже 62 роки є побратимом Києва, мер якого Віталій Кличко також був гостем заходу. Під час виступу він назвав підтримку Німеччини життєво важливою для України. "Разом ми набагато сильніші", - наголосив Кличко, додавши, що Україна бореться за демократичні цінності та своє демократичне майбутнє.

Мери міст-побратимів Лейпцига та Києва - Буркгард Юнг та Віталій Кличко Фото: Nicky Hellfritzsche/Engagement Global

Згодом, виступаючи у міській раді Лейпцига, Кличко звернувся до депутатів міста з закликом робити все можливе для подальшої підтримки й допомоги Києву та Україні. Зокрема це важливо в умовах агресивної пропаганди, яку Росія розгортає в Європі, наголосив він у дописі в Telegram.