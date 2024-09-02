Прем'єр Нідерландів відвідав ліцей у Запоріжжі

Глава уряду Нідерландів Дік Схооф прибув з неоголошеним візитом до Запоріжжя. Там він оголосив новий пакет допомоги для України.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф у понеділок, 2 вересня, прибув з неоголошеним візитом до Запоріжжя. Про це у соціальних мережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він написав, що разом зі Схоофом відвідав "перший тематичний урок в одному з навчальних закладів міста", де лідери поспілкувалися з учнями.

Також Зеленський повідомив, що на перемовинах зі Схоофом говорив "про посилення ППО, про нові системи ППО, про ракети до них, про F-16 для України, про всю необхідну зброю для нашої оборони проти російського окупанта"

"Сьогодні є новий пакет допомоги від Нідерландів", - підсумував Зеленський, однак не повідомив деталі.

Цей візит Схоофа до України є першим після того, як він очолив уряд Нідерландів на початку липня 2024 року. Під час виступу у Палаті представників новий прем'єр пообіцяв продовжувати фінансову, військову та політичну підтримку України.