Прем'єр Іспанії вирішив розпустити парламент

Рішення про розпуск парламенту Педро Санчес ухвалив після того, як його партія програла консерваторам на регіональних виборах.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у понеділок, 29 травня, оголосив, що розпустить парламент і призначить на 23 липня дострокові загальні вибори.

"Я ухвалив це рішення після того, як побачив результати вчорашніх виборів", - цитує звернення Санчеса агентство Reuters. За підсумком проведених в Іспанії 28 травня регіональних і муніципальних виборів, у більшості автономних адміністративних одиницях перемогла консервативна Народна партія - основний суперник Іспанської соціалістичної робітничої партії (ІСРП) Санчеса.

Як показали підсумки виборів, ІСРП набрала трохи більше ніж 6,1 мільйона або 28,18 відсотка голосів, тоді як за консервативну Народну партію проголосували близько 6,9 мільйона або 31,47 відсотка виборців. "Хоча вчорашні вибори мали місцевий і регіональний масштаб, сенс голосування несе в собі послання, що виходить за ці рамки. Ось чому, як прем'єр-міністр і голова партії, я особисто приймаю результати", - сказав Санчес.

Раніше планувалося, що загальні вибори в Іспанії проведуть наприкінці 2023 року.

Консерваторам доведеться покладатися на правих популістів

Утім, у багатьох регіонах і громадах консерваторам доведеться покладатися на підтримку правої популістської партії Vox, щоб сформувати більшість. Після переконливої перемоги на регіональних виборах Народна партія та Vox висловили впевненість, що вони також можуть перемогти на загальних виборах.

Найбільшою проблемою для Санчеса, схоже, стало те, що лівіші за його партію політсили не можуть дійти єдності, а його попередній партнер по коаліції, ліворадикальна політсила "Ми можемо" (Unidas Podemos, UP - Ред.), втратила більшість своїх виборців, про що свідчать результати недільних виборів, пише dpa.