 Правозахисні організації погрожують Франції колективним позовом через дискримінацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2021

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Новини

Правозахисні організації погрожують Франції колективним позовом через дискримінацію

Низка міжнародних організацій закидають французькій поліції дискримінацію через колір шкіри та походження і погрожують колективним позовом.

Французька поліція перевіряє документи у Марселі (архівне фото)

Французька поліція перевіряє документи у Марселі (архівне фото)

Низка міжнародних правозахисних організацій, включно з Amnesty International та Human Rights Watch, звинуватили французьких правоохоронців у систематичній дискримінації через колір шкіри та походження. Як ідеться в оприлюдненій у середу, 27 січня, заяві, правозахисники погрожують пред'явити Франції колективний позов, якщо вони не отримають відповіді на ці звинувачення протягом чотирьох місяців, передає агенція AFP.

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Правозахисники стверджують, що у Франції "дискримінаційні перевірки особи" є частиною повсякденного життя. Вони закликають внести поправки до законодавства, щоб заборонити так звану "класифікацію за етнічною ознакою" і створити певну апеляційну установу для захисту прав постраждалих від дискримінації.

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Нещодавно Францією прокотилася хвиля протестів проти поліцейського насильства. Суспільне обурення викликали опубліковані відеозаписи, на яких зафіксовано жорсткі дії поліції. Зокрема, місцеві ЗМІ оприлюднили кадри, на яких поліцейські жорстоко б'ють чорного музичного продюсера Мішеля Зеклера. Незадовго до випадку з Зеклером суспільне обурення викликала жорстока поліцейська операція в Парижі під час демонтажу наметів, встановлених мігрантами на площі Республіки.

Дивитись відео 25:54

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