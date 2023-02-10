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Співробітники Служби безпеки України (фото з архіву)Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture allianc
ЕкономікаУкраїна

Правоохоронці проводять масштабні обшуки на митниці

Степан Смишляєв
3 год. тому

Правоохоронці обшукують центральний апарат ДМС і регіональні митниці у восьми областях. Заблокована діяльність 50 суб’єктів господарської діяльності, які, за даними слідства, допомагали митникам реалізовувати схеми.

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Співробітники Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України і Офісу генерального прокурора у п'ятницю, 10 лютого, проводять масштабні обшуки у центральному апараті Державної митної служби (ДМС), а також у Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях, повідомляє пресслужба ДБР.

У відомстві зазначають, що протягом останніх місяців була проведена "велика кропітка робота щодо виявлення тіньових схем на митниці". "За попередніми оцінками, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до десяти мільярдів гривень. Це - третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця", - наголошують у ДБР.

Також правоохоронці встановили близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. "Наразі їхня діяльність заблокована. Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем", - зазначили в Бюро.

Детальнішу інформацію про порушення правоохоронці обіцяють надати після завершення слідчих дій.

Керівництво ДМС звільнили

1 лютого Кабінет міністрів звільнив тимчасового виконувача обов'язків голови Державної митної служби (ДМС) В'ячеслава Демченка та першого заступника голови ДМС Олександра Щуцького. Ще одного заступника керівника ДМС Руслана Черкасського відсторонено від виконання обов’язків, щодо нього розпочато дисциплінарне провадження.

З січня правоохоронці провели низку обшуків у державних органах, офісах і оселях політиків і бізнесменів в рамках розслідувань корупційних правопорушень та легалізації незаконно отриманих коштів. Також була звільнена низка посадовців.

Читайте також: Обшуки, звільнення й підозри: боротьба з корупцією чи шоу для ЄС?

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