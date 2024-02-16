ППО Skynex та дрони: Німеччина передає ЗСУ нову допомогу

До чергової партії німецької військової допомоги Україні включені системи ППО Skynex, ракети для IRIS-T, бронетранспортери, дрони та 155-мм снаряди.

Німецький уряд у пятницю, 16 лютого, оновив список військової допомоги, переданої Україні. Згідно з повідомленням на сайті уряду, в Україну вже прибули 18 бронетранспортерів, три танкові мінні трали WiSENT1, 9 протимінних плугів та одна інженерна броньована машина Dachs.

Також ФРН передала 3990 одиниць 155-мм снарядів і широкий асортимент дронів. Зокрема, 10 безпілотників Vector, 30 RQ-35 Heidrun, 11 Primoco ONE, сім дронів Songbird. Вже перебувають в Україні також чотири автівки для прикордонників, 500 LED ліхтарів та комп'ютерне обладнання.

Крім того, готуються до передачі Україні дві зенітно-ракетні системи Skynex разом із боєкомплектом і ракети для ЗРК IRIS-T. Також в черзі для передачі - 18 самохідних артилерійських установок (САУ) RCH-155, 18 САУ Panzerhaubitze 2000, понад 120 тисяч артилерійських снарядів калібром 122 мм і 40 розвідувальних дронів Vector. З міркувань німецький уряд не уточнює деталей щодо способів транспортування та дат цих поставок.

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Нагадаємо, протягом 2023 року німецька військова допомога ЗСУ сягнула 5,4 мільярда євро. У 2024 році Німеччина виділить Україні понад сім мільярдів євро військової допомоги.