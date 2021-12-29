 Пожежа в лікарні на Івано-Франківщині: четверо загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2021

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Новини

Пожежа в лікарні на Івано-Франківщині: четверо загиблих

Під час пожежі в Косівській лікарні загинули четверо людей. Займання почалося, бо поруч із кисневими концентраторами запалили заупокійну свічку, заявили в ДСНС.

Пожежники ліквідують займання в селі Крячки Київської області (фото з архіву)

Причини пожежі в Косівській лікарні поки невідомі

Під час пожежі в Косівській центральній районній лікарні (ЦРЛ), яка сталася близько пів на десяту у вівторок, 28 грудня, загинули четверо людей, повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук. 

Онищук заявила, що за попередньою інформацією, одна людина "померла від хвороби COVID-19, троє - від пожежі", ще трьох постраждалих направили до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Причини пожежі в Косівській лікарні

Увечері вівторка міністерство охорони здоров'я України оприлюднило інформацію про вибух з невідомих причин у палаті реанімаційного відділення Косівської ЦРЛ. На місце події прибули рятувальники, поліція, вісім бригад екстреної медичної допомоги та представники регіонального департаменту охорони здоров'я.

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Як згодом повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в Івано-Франківській області, займання сталося на першому поверсі лікарні. Ще до прибуття працівників ДСНС медперсонал евакуював 12 людей. На місці пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих, в анатомічному відділенні лікарні - ще двох. Трьох людей із сусідньої з реанімаційною палати евакуювали рятувальники. Четверо працівників медзакладу отримали опіки. 

За попередніми даними розслідування, займання почалося через заупокійну свічку. Співробітник лікарні запалив її після смерті одного з пацієнтів у палаті, де одночасно працювали п'ять кисневих концентраторів. "Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети", повідомили в ДСНС і закликали заборонити використання відкритого вогню в реанімаціях і поблизу кисневого обладнання.   

Працівники ДСНС ліквідували пожежу за 40 хвилин. Вогонь пошкодив палату, медичне обладнання і ліжка на площі 55 квадратних метрів.

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