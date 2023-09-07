Замаху на вбивство українського хлопчика у ФРН не було?

Поворот у розслідуванні нападу на українського хлопчика - прокуратура встановила, що він поранився під час гри самостійно. А суперечка з російськомовним чоловіком виникла пізніше.

У справі про напад на українського хлопчика на мосту в місті Айнбек в Нижній Саксонії, який розслідували як замах на вбивство, стався поворот. З посиланням на прокуратуру міста Геттінген агенція dpa у четвер, 7 вересня, повідомляє, що версія про те, що російськомовний чоловік вчинив напад на 10-річну дитину і кинув її з мосту в канал, не підтвердилася. За версією слідства, хлопчик отримав поранення уламком розбитого скла або іншим гострим предметом під час гри на каналі. А суперечка з російськомовним чоловіком виникла пізніше.

Прокуратура повідомляє, що хлопчик грався з іншими дітьми у самому каналі, жартома вони вигукували лайливі слова. До них підійшов чоловік, який звернувся до дітей російською мовою, яку вони зрозуміли. Діти нібито роздратували чоловіка, і між ними виникла сварка. Коли 10-річний хлопчик почав вибиратися з каналу і поліз на сталеві опори, чоловік нібито шарпанув його за футболку. За враженням хлопчика, його штовхнули у воду. Поліція припускає, що дитина втратила рівновагу, однак хоч і опинилася у воді, глибина якої складала десь 20 сантиметрів, але не упала.

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Прокуратура: перші свідчення хлопчика були неправдивими

За даними прокуратури, чоловік таки кидав пляшку у бік хлопчика, але не встановлено, чи було це цілеспрямовано і чи влучила ця пляшка у хлопця. Чи відіграв роль у суперечці мовний конфлікт, детальніше не перевірялося.

Першочергова версія про замах на вбивство українського хлопчика базувалась на даних свідків, а також слідах крові на сталевих балках мосту, а також даних лікарні. Згодом однак з'ясувалося, що перші свідчення хлопчика були неправдивими, вказує агенція. Дитина ніби боялася реакції батьків на забруднені речі та поранення ноги під час гри.

Зважаючи на нові дані у справі, провадження, скоріше за все, буде закрите, повідомили у прокуратурі. Чи встановлено особу чоловіка, який конфліктував з дітьми, не вказано.

За початковими даними прокуратури, 10-річний хлопчик перебував у районі мосту з кількома іншими українськими дітьми і російськомовний чоловік нібито закинув дітям, що ті розмовляють українською. Також було вказано, що чоловік заявив, що це Україна розпочала війну. Він нібито потягнув за волосся дівчинку, а хлопчика штовхнув з мосту через поруччя, пожбуривши у нього затим скляну пляшку.

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