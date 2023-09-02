Напад на дитину в ФРН: дипломати звернулися до слідчих

Невідомий напав на 10-річного хлопчика з України у Нижній Саксонії 26 серпня. Дитина зазнала легких ушкоджень, і після надання медичної допомоги її відразу відпустили додому.

Генеральне консульство України у Гамбурзі звернулося до міністерства внутрішніх справ (МВС) Нижньої Саксонії з проханням про детальне розслідування нападу на десятирічного хлопчика в місті Айнбек через українську мову. Про це повідомило у суботу, 2 вересня, посольство України у ФРН.

Зазначається, що відповідне звернення з проханням про детальне з'ясування усіх обставин, розслідування злочину і покарання винних було направлено 28 серпня. "Українські консули перебувають на постійному зв'язку з батьками постраждалої дитини та місцевою поліцією. Прокуратурою міста Геттінгена порушила справу за звинуваченням у спробі вбивства", - йдеться у повідомленні.

Як наголосили в україському диппредставництві, напад було скоєно у присутності інших дітей з Україні, найстаршому з яких було 12 років. Постражадала дитина зазнала легких ушкоджень, і після надання медичної допомоги її відразу відпустили додому, додали у посольстві.

Зазначається, що національність, громадянство чи походження нападника наразі не встановлено.

Замах на вбивство дитини через мову

Напередодні прокуратура Геттінгена повідомила, що за фактом нападу на українського хлопчика в місті Айнбек, що у Нижній Саксонії, розслідує справу як замах на вбивство. За наявними даними, 26 серпня 10-річний хлопчик перебував у районі мосту з кількома іншими українськими дітьми, коли невідомий чоловік закинув дітям, що ті розмовляють українською мовою. Чоловік зажадав, щоб вони розмовляли російською і нібито заявив, що Україна розпочала війну.

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Потім невідомий нібито потягнув дівчинку за волосся, схопив 10-річного хлопчика і перекинув його через поруччя в канал. Хлопчик вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту і дістав травми голови та лівої ноги. Коли потерпілий уже лежав у каналі, невідомий нападник нібито пожбурив у нього скляну пляшку, яка поцілила дитині в праве плече. Після цього чоловік пішов з місця події. Наразі нападника, якому на вигляд від 40 до 45 років, розшукують.