У ФРН розслідують замах на вбивство українського хлопчика

У Нижній Саксонії чоловік напав на групу дітей через те, що вони розмовляли українською мовою. До 10-літнього хлопчика він застосував насильство. Чоловіка розшукують.

За фактом нападу на українського хлопчика в місті Айнбек, що у Нижній Саксонії, прокуратура Геттінгена розслідує справу як замах на вбивство. Справа порушена щодо невідомої особи, повідомила прокуратура у п'ятницю, 1 вересня. За наявними даними, 26 серпня 10-річний хлопчик перебував у районі мосту з кількома іншими українськими дітьми, коли невідомий чоловік закинув дітям, що вони розмовляють українською мовою. Чоловік зажадав, щоб вони говорили російською і нібито заявив, що Україна розпочала війну.

Потім чоловік нібито потягнув дівчинку за волосся, схопив 10-річного хлопчика і перекинув його через перила в канал. Хлопчик вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту і дістав травми голови та лівої ноги. Коли хлопчик лежав у каналі, невідомий чоловік нібито кинув у нього скляну пляшку, яка потрапила дитині в праве плече. Після цього чоловік пішов з місця події. На вигляд йому від 40 до 45 років, його розшукують.

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Як повідомлялось, у Чехії кілька днів тому суд взяв під варту чоловіка, який жорстоко побив українок. Інцидент стався у середині серпня. Тоді двоє жінок з дітьми відвідували ярмарок у чеському містечку Пласи, коли з машини вийшов чоловік і запитав у них, чи вони з України. Після ствердної відповіді він і ще один чоловік побили українок, одній з них зламали щелепу та ніс.