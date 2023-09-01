  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ЗлочинністьНімеччина

У ФРН розслідують замах на вбивство українського хлопчика

Олександр Куницький
1 вересня 2023 р.

У Нижній Саксонії чоловік напав на групу дітей через те, що вони розмовляли українською мовою. До 10-літнього хлопчика він застосував насильство. Чоловіка розшукують.

https://p.dw.com/p/4Vr1j
Нападника розшукують (ілюстративне фото)
Нападника розшукують (ілюстративне фото)Фото: Sven Käuler/dpa/picture alliance

За фактом нападу на українського хлопчика в місті Айнбек, що у Нижній Саксонії, прокуратура Геттінгена розслідує справу як замах на вбивство. Справа порушена щодо невідомої особи, повідомила прокуратура у п'ятницю, 1 вересня. За наявними даними, 26 серпня 10-річний хлопчик перебував у районі мосту з кількома іншими українськими дітьми, коли невідомий чоловік закинув дітям, що вони розмовляють українською мовою. Чоловік зажадав, щоб вони говорили російською і нібито заявив, що Україна розпочала війну.

Потім чоловік нібито потягнув дівчинку за волосся, схопив 10-річного хлопчика і перекинув його через перила в канал. Хлопчик вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту і дістав травми голови та лівої ноги. Коли хлопчик лежав у каналі, невідомий чоловік нібито кинув у нього скляну пляшку, яка потрапила дитині в праве плече. Після цього чоловік пішов з місця події. На вигляд йому від 40 до 45 років, його розшукують. 

Читайте також: Солідарність проти ненависті: з чим стикаються українські біженці у Польщі

Як повідомлялось, у Чехії кілька днів тому суд взяв під варту чоловіка, який жорстоко побив українок. Інцидент стався у середині серпня. Тоді двоє жінок з дітьми відвідували ярмарок у чеському містечку Пласи, коли з машини вийшов чоловік і запитав у них, чи вони з України. Після ствердної відповіді він і ще один чоловік побили українок, одній з них зламали щелепу та ніс.

Як німець Майкл евакуював понад 1200 українців

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністерство оборони України

ОГПУ: Міноборони намагалося купити неякісні продукти для ЗСУ

Корупція1 вересня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Ігор Кондратюк про зрадників України та помилки влади

Ігор Кондратюк про зрадників України та помилки влади

Культура1 вересня 2023 р.31:09 хв.
Військові в Габоні оголошують, що взяли владу в свої руки

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

Конфлікти1 вересня 2023 р.
external

Як працюють листоноші на війні

Як працюють листоноші на війні

Конфлікти1 вересня 2023 р.02:28 хв.
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (праворуч) і його заступник Губерт Айванґер

Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії

Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії

Політика1 вересня 2023 р.
Рріздвяна служба ПЦУ для військових ЗСУ в Михайлівському золотоверхому соборі, 6 січня 2023 року

Історична реформа календаря ПЦУ набула чиності

Історична реформа календаря ПЦУ набула чиності

Релігія1 вересня 2023 р.
В одній з українських шкіл (архівне фото)

Виклики української школи в новому навчальному році

Виклики української школи в новому навчальному році

Освіта1 вересня 2023 р.
На головну сторінку