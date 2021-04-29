 Посли Великої сімки закликали до подальших кроків у децентралізації України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2021

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Новини

Посли Великої сімки закликали до подальших кроків у децентралізації України

Посли G7 закликали Україну визначати повноваження органів місцевого самоврядування з розподілом відповідальності та забезпечити пропорційність нагляду з боку центральної влади.

Прапори країн G7

Посли G7 підтримують реформу децентралізації в Україні

Посли країн Великої сімки (G7) закликали Україну здійснити законодавчі та конституційні зміни, потрібні для консолідації принципів місцевого самоврядування. Про це йдеться у їхній спільній заяві, оприлюдненій у середу, 9 червня.

 

На думку послів G7, ці зміни мають бути погоджені з місцевими асоціаціями та іншими зацікавленими сторонами. При цьому вони мають визначати повноваження місцевого самоврядування з розподілом відповідальності між різними рівнями та забезпечувати пропорційність нагляду за місцевим самоврядуванням з боку центральної влади. Крім того, органам місцевого самоврядування має бути наданий статус юридичної особи.

Водночас посли привітали успіх України в об'єднанні територіальних громад як приклад її потенціалу та спроможність здійснювати реформи. "Ми продовжимо нашу підтримку цієї реформи", - наголошується в заяві.

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