Децентралізація по-німецьки: як працюють місцеві ОТГ (відео)

Скандал з усиновленням закордонних дітей у Нідерландах - "Європа у фокусі" (19.04.2021)

У Нідерландах розгорівся скандал з прийомними дітьми з-за кордону. Як у Великобританії оперні співаки вчать пацієнтів з коронавірусом дихати. Чим небезпечна вакцина і чому багато турків бояться щеплень від COVID-19. Хто такий Петрович і як він стає в пригоді у російській тайзі. Про що мріє 106-річна піаністка у Франції після пандемії.