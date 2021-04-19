Децентралізація по-німецьки: як працюють місцеві ОТГ (відео)

Громада - найменша адміністративна одиниця у ФРН. Нею колегіально керує Рада громади і бургомістр. На що вони впливають і яким бюджетом розпоряджаються? Дивіться нову серію "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим"!
Традиція управління знизу виникла у Німеччині ще у давнину, коли почали з’являтися вільні від влади архієпископів міста зі своїм військом, судами та правом самостійно збирати податки. У цій серії Ви дізнаєтеся, як організоване сучасне німецьке самоуправління на рівні громади.
Якщо на двох українців три гетьмани, то на трьох німців - одне об'єднання за інтересами. Як організовані німецькі "ферайни" і які вони дають податкові пільги? Нова серія "Відкривай Німеччину" з Михайлом Малим.
Одразу після школи навчаєшся професії прямо на підприємстві і ще за це отримуєш гроші. Вже півстоліття у Німеччині успішно функціонує дуальна профтехосвіта. Як вона організована - у новій серії "Відкривай Німеччину".
Українці в Німеччині. Як вони сприймають ФРН? Дивіться три історії українців з різним досвідом проживання у Німеччині: два роки, два десятиліття та пів століття. Чому вони залишилися жити тут і що дізналися про німців?