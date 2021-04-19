 Децентралізація по-німецьки: як працюють місцеві ОТГ (відео) | Усі сюжети | DW | 19.04.2021

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Усі сюжети

Децентралізація по-німецьки: як працюють місцеві ОТГ (відео)

Громада - найменша адміністративна одиниця у ФРН. Нею колегіально керує Рада громади і бургомістр. На що вони впливають і яким бюджетом розпоряджаються? Дивіться нову серію "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим"!

Децентралізація у Німеччині: близько 40 млн € - річний бюджет громади Вахтберґ

Децентралізація у Німеччині: близько 40 млн € - річний бюджет громади Вахтберґ

Традиція управління знизу виникла у Німеччині ще у давнину, коли почали з’являтися вільні від влади архієпископів міста зі своїм військом, судами та правом самостійно збирати податки. У цій серії Ви дізнаєтеся, як організоване сучасне німецьке самоуправління на рівні громади.

 

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Любов німців до об'єднань за інтересами - "Відкривай Німеччину" (відео)

Якщо на двох українців три гетьмани, то на трьох німців - одне об'єднання за інтересами. Як організовані німецькі "ферайни" і які вони дають податкові пільги? Нова серія "Відкривай Німеччину" з Михайлом Малим.  

Як влаштована профтехосвіта по-німецьки (відео)

Одразу після школи навчаєшся професії прямо на підприємстві і ще за це отримуєш гроші. Вже півстоліття у Німеччині успішно функціонує дуальна профтехосвіта. Як вона організована - у новій серії "Відкривай Німеччину".  

Німеччина зсередини очима українців (відео)

Українці в Німеччині. Як вони сприймають ФРН? Дивіться три історії українців з різним досвідом проживання у Німеччині: два роки, два десятиліття та пів століття. Чому вони залишилися жити тут і що дізналися про німців?   

Пожежники у ФРН: чому понад мільйон вогнеборців працюють без зарплати? (відео)

У ФРН 110 професійних пожежних частин і 23 тисячі добровільних. У них люди, маючи основну роботу, працюють на волонтерських засадах. Як працюють німецькі пожежники - у новій серії проєкту DW "Відкривай Німеччину".  