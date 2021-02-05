Любов німців до об'єднань за інтересами - "Відкривай Німеччину" (відео)

Якщо на двох українців три гетьмани, то на трьох німців - одне об'єднання за інтересами. Як організовані німецькі "ферайни" і які вони дають податкові пільги? Нова серія "Відкривай Німеччину" з Михайлом Малим.
Німці об’єднуються заради допомоги іншим, щоб займатися спортом, довкола певного захоплення, аби обмінюватися досвідом і знаннями. Найстарішими об’єднаннями у Німеччині є стрілецькі клуби. Їхні традиції сягають ще 12-го століття. Тоді гуртувалися для самозахисту, сьогодні стрільців об’єднує спортивний азарт. Більше про це - у новій серії проєкту DW "Відкривай Німеччину" з Михайлом Малим:
Одразу після школи навчаєшся професії прямо на підприємстві і ще за це отримуєш гроші. Вже півстоліття у Німеччині успішно функціонує дуальна профтехосвіта. Як вона організована - у новій серії "Відкривай Німеччину".
Українці в Німеччині. Як вони сприймають ФРН? Дивіться три історії українців з різним досвідом проживання у Німеччині: два роки, два десятиліття та пів століття. Чому вони залишилися жити тут і що дізналися про німців?