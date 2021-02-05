 Любов німців до об′єднань за інтересами - ″Відкривай Німеччину″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.02.2021

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Політика й суспільство

Любов німців до об'єднань за інтересами - "Відкривай Німеччину" (відео)

Якщо на двох українців три гетьмани, то на трьох німців - одне об'єднання за інтересами. Як організовані німецькі "ферайни" і які вони дають податкові пільги? Нова серія "Відкривай Німеччину" з Михайлом Малим.

DW Vlog Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi

Німці об’єднуються заради допомоги іншим, щоб займатися спортом, довкола певного захоплення, аби обмінюватися досвідом і знаннями. Найстарішими об’єднаннями у Німеччині є стрілецькі клуби. Їхні традиції сягають ще 12-го століття. Тоді гуртувалися для самозахисту, сьогодні стрільців об’єднує спортивний азарт. Більше про це - у новій серії проєкту DW "Відкривай Німеччину" з Михайлом Малим:


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Як влаштована профтехосвіта по-німецьки (відео)

Одразу після школи навчаєшся професії прямо на підприємстві і ще за це отримуєш гроші. Вже півстоліття у Німеччині успішно функціонує дуальна профтехосвіта. Як вона організована - у новій серії "Відкривай Німеччину".  

Німеччина зсередини очима українців (відео)

Українці в Німеччині. Як вони сприймають ФРН? Дивіться три історії українців з різним досвідом проживання у Німеччині: два роки, два десятиліття та пів століття. Чому вони залишилися жити тут і що дізналися про німців?   

Ринок землі по-німецьки - "Відкривай Німеччину" (відео)

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