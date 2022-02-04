 Попит на зброю зріс: як озброюються звичайні українці (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.02.2022

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Політика й суспільство

Попит на зброю зріс: як озброюються звичайні українці (відео)

Продажі зброї та набоїв зросли в Україні через можливе російське вторгнення. Найбільш популярні - гладкоствольні помпові рушниці, а також цивільна версія автоматів Калашникова.

Скільки зброї на руках в українців - порахувати складно. За даними Офісу генпрокурора, кількість нелегальних стволів може сягати від 3 до 5 млн

Скільки зброї на руках в українців - порахувати складно. За даними Офісу генпрокурора, кількість нелегальних "стволів" може сягати від 3 до 5 млн

Новоспечені власники дозволів на зброю найбільше цікавляться гладкоствольними помповими рушницями. Ціни на них стартують від 6-7 тисяч гривень. На другому місці за популярністю автомати Калашникова. Йдеться про їхню цивільну версію - "калаші", які не стріляють чергою. Тільки такі може придбати звичайний громадянин. Викласти доведеться приблизно 25-30 тисяч гривень. Купують і американські карабіни AR-15. Вони дорожчі - від 35 тисяч гривень. Ціни на всі товари зросли разом з курсом долара. Більше про це дивіться тут:

 

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