Попри пандемію конкурс "Євробачення" відбудеться з глядачами
Глядачі зможуть бути присутніми в півфіналах і фінальній частині цьогорічного пісенного конкурсу "Євробачення" в Роттердамі, запевняють організатори. Утім, кількість глядачів обмежать.
Попри нинішній локдаун та жорсткі обмеження в Нідерландах цьогорічний 65-й Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться за присутності глядачів. Про це в четвер, 1 квітня, повідомив офіційний сайт конкурсу. Згідно з запевненнями організаторів культурного дійства, всі дев'ять концертів конкурсу, в тому числі два півфінали й фінальна частина, відбудуться за присутністю публіки.
Кількість глядачів обмежать
Водночас організатори заходу планують обмежити максимальну кількість глядачів для пісенного конкурсу, дозволивши щонайбільше 3,5 тисячі осіб, що відповідає половині звичайної кількості публіки. Крім того, своєрідною "перепусткою" стане також обов'язкова наявність негативного тесту на коронавірус.
"Здоров'я та безпека всіх учасників заходу залишаються нашим найголовнішим пріоритетом", - наголошується на офіційному сайті конкурсу. Поки що тривають перемовини з владою міста Роттердам, де з 18 по 22 травня відбуватиметься конкурс, зокрема щодо організації продажу квитків та особливостей допуску глядачів, йдеться в повідомленні. Утім, організатори не вказують, чи будуть глядачами самі лише жителі Нідерландів, чи, можливо, будуть допущені й іноземні гості.
Раніше Європейська мовна спілка (EBU) повідомляла про плани вимагати дотримання мінімальної дистанції та інших жорстких протиепідемічних заходів, у тому числі й проведення тестів на коронавірус під час цьогорічного пісенного конкурсу.
Нині в Нідерландах діють жорсткі карантинні обмеження. Країна належить до тих європейських країн, котрі найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. Водночас уряд Нідерландів заявив, що проведення цьогорічного "Євробачення" має стати частиною проєкту, мета якого - з'ясувати можливості проведення таких масових заходів під час пандемії.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2003 рік: Дебют Олександра Пономарьова у Ризі
Дебют України на Євробаченні відбувся 2003 року в Ризі. Першим українським учасником став Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la Vista", який виступав під іменем Olexandr. У фіналі він посів 14 місце, але значно збільшив коло фанатів конкурсу в Україні.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі
Вже друга участь України у "Євробаченні" приносить перемогу! У Стамбулі Руслана підкорила європейських глядачів енергією своїх ”Диких танців” - під час репетиції фіналу не витримала навіть скляна сцена. PR-команда Руслани обрала нестандартну, але дієву стратегію: наприклад, на прес-конференції присутнім пропонували дегустацію горілки й сала та майстер-клас з гри на трембіті.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2005 рік: "Ґринджоли" у Києві
2005 року ювілейне 50-те "Євробачення" уперше проходить у Києві. На хвилі ейфорії після Помаранчевої революції віце-прем’єр Микола Томенко наполіг на участі гурту "Ґринджоли". Гімн революції "Разом нас багато" довелося переробити, адже політика суперечить правилам конкурсу. Виступ публіка оцінила не високо - "Ґринджоли" посіли 19 місце.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2006 рік: Тіна Кароль в Афінах
2006 року "Євробачення" проходило в Афінах після того, як у Києві перемогла учасниця від Греції. Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль із піснею "Show Me Your Love". Запальний виступ і шоу з елементами українських танців забезпечили Тіні Кароль 7-ме місце. Щоправда, сама співачка пізніше зазначала, що "Євробачення" принесло їй більше витрат, ніж прибутку.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі
На "Євробаченні" у Гельсінкі виступала Вєрка Сердючка з "Dancing Lasha Tumbai". Пісня, написана суржиком з кількох мов, ексцентричний костюм із зіркою на голові, підкорили європейських глядачів і принесли Україні друге місце. У Росії ж обурювалися тим, що приспів нагадує на слух "Russia, goodbye!" ("Росіє, прощавай!"). За твердженням автора, "Lasha Tumbai" монгольською означає "Збиті вершки".
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2008 рік: Ані Лорак у Белграді
Другий рік поспіль Україні вдалося завоювати друге місце у фіналі "Євробачення". На конкурсі у Белграді від України виступала Ані Лорак з піснею "Shady Lady". Стратегія Ані Лорак відрізнялася від Вєрки Сердючки: шоу співачки було спокусливим. Зрештою, перемогу дістав російський учасник Діма Білан.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2009 рік: Світлана Лобода у Москві
Українська виконавиця виступала із піснею "Be My Valentinе". На сцені Лободу супроводжували танцюристи у костюмах римських легіонерів. Сама ж співачка під час виступу ефектно зіграла на барабанах. Виступ української конкурсантки посів 12 місце.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2010 рік: Alyosha в Осло
На "Євробаченні" в Осло Україну представляла співачка Alyosha з піснею "Sweet People", що присвячена екологічним проблемам. Промо-кліп частково знімали у Прип'яті, поблизу ЧАЕС. Спершу представником України на "Євробаченні" мав бути Василь Лазарович, однак після приходу до влади президента Віктора Януковича керівництво Нацтелекомпанії змінилося і відбір проводили заново. Україна посіла 10 місце.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі
2011 року на "Євробаченні" у німецькому Дюссельдорфі Україну представляла Міка Ньютон з піснею "Angel". І тоді український відбір також не минувся без скандалу: глядачі підозрювали фальсифікацію SMS-голосування. Проте конкурентки Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. Міка Ньютон посіла 4 місце. Переможцями конкурсу став дует з Азербайджану.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2012 рік: Гайтана в Баку
Співачка Гайтана виступала у Баку від України з піснею "Be My Guest". Конкурс в Азербайджані став поки найдорожчим за рівнем витрат за всю історію "Євробачення". На сцені Гайтану супроводжували танцюристи у кольорових костюмах, сама співачка з’явилась у білій сукні із віночком на голові. У фіналі пісня із запальними ритмами посіла 15 місце.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме
Після перемоги у Баку шведської конкурсантки Loreen з піснею "Euphoria", "Євробачення-2013" проходило у шведському Мальме. Україну представляла Злата Огнєвіч з композицією "Gravity". За задумом, на сцену співачку виносив велетень, Огнєвіч співала, стоячи на камені, у супроводі бек-вокалістів. Україна посіла третє місце.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені
2014 року на "Євробаченні" у Копенгагені від України виступала донька легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock". Національний відбір і тоді позначився скандалом навколо SMS-голосування. Проте співачка таки виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу й отримала 6 місце.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі
2015 року Україна не брала участі через складну політичну ситуацію. 2016 року Україна із тріумфом повертається на конкурс у Стокгольмі. Співачка Джамала на сцені, що особливо запам'яталася дивовижними візуальними ефектами, виконала пісню "1944", присвячену трагедії депортації кримських татар. Виступ Джамали приніс Україні вже другу перемогу на конкурсі.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2017 рік: O.Torvald у Києві
2017 року "Євробачення" повернулося до Києва. Україну представляв гурт O.Torvald з роковою піснею "Time", що присвячувалась необхідності цінувати відведений кожному час. Проте виконавцям вдалося отримати лише 24-те місце. Несподівано для багатьох, на конкурсі переміг учасник від Португалії.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2018 рік: Mélovin у Лісабоні
2018 року на "Євробаченні" у Лісабоні Україну представляв одесит Mélovin, переможець шостого сезону шоу “Х-Фактор”. Співак виконав композицію "Under The Ladder". Виступ співака супроводжували вогняні спецефекти. Проте особливого враження на публіку це не справило - Україна посіла 17 місце, а переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта (Барзілай) із піснею "Toy".