Попри пандемію конкурс "Євробачення" відбудеться з глядачами

Попри нинішній локдаун та жорсткі обмеження в Нідерландах цьогорічний 65-й Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться за присутності глядачів. Про це в четвер, 1 квітня, повідомив офіційний сайт конкурсу. Згідно з запевненнями організаторів культурного дійства, всі дев'ять концертів конкурсу, в тому числі два півфінали й фінальна частина, відбудуться за присутністю публіки.

Кількість глядачів обмежать

Водночас організатори заходу планують обмежити максимальну кількість глядачів для пісенного конкурсу, дозволивши щонайбільше 3,5 тисячі осіб, що відповідає половині звичайної кількості публіки. Крім того, своєрідною "перепусткою" стане також обов'язкова наявність негативного тесту на коронавірус.

"Здоров'я та безпека всіх учасників заходу залишаються нашим найголовнішим пріоритетом", - наголошується на офіційному сайті конкурсу. Поки що тривають перемовини з владою міста Роттердам, де з 18 по 22 травня відбуватиметься конкурс, зокрема щодо організації продажу квитків та особливостей допуску глядачів, йдеться в повідомленні. Утім, організатори не вказують, чи будуть глядачами самі лише жителі Нідерландів, чи, можливо, будуть допущені й іноземні гості.

Раніше Європейська мовна спілка (EBU) повідомляла про плани вимагати дотримання мінімальної дистанції та інших жорстких протиепідемічних заходів, у тому числі й проведення тестів на коронавірус під час цьогорічного пісенного конкурсу.

Нагадаємо, торік EBU скасувала через пандемію COVID-19 проведення конкурсу "Євробачення", що мав відбутися в Роттердамі, оголосивши натомість згодом проведення конкурсу в інтернеті й у форматі спеціального шоу.

Нині в Нідерландах діють жорсткі карантинні обмеження. Країна належить до тих європейських країн, котрі найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. Водночас уряд Нідерландів заявив, що проведення цьогорічного "Євробачення" має стати частиною проєкту, мета якого - з'ясувати можливості проведення таких масових заходів під час пандемії.

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