Попри коронавірус: у Гонконзі проходять антиурядові акції

У Гонконзі сотні людей у неділю, 10 травня, протестують проти політики уряду. Акції відбуваються одразу в кількох торговельних центрах, передає інформагенція dpa. Під час демонстрацій поліція заарештувала щонайменше 11 осіб, серед яких 12-річна дівчинка, повідомляють місцеві ЗМІ, на яких посилається dpa.

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Крім того, на кілька десятків людей накладені штрафи за порушення правил мінімальної дистанції, необхідної для стримування поширення коронавірусу. Згідно з чинними натепер правилами, у Гонконзі забороняється збиратися групами більше восьми осіб.

Владу звинуватили в обмеженні прав і свобод

Під час антиурядових виступів демонстранти звинуватили владу у зловживанні заходами задля боротьби з пандемією COVID-19. На думку мітингарів, ці заходи застосовуються з метою обмеження громадянських свобод у Гонконзі. В одному з торговельних центрі співробітник поліції застосував перцевий спрей проти демонстрантів і журналістів після того, як в правоохоронців кинули пляшкою з водою.

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Нагадаємо, в Гонконгу з весни 2019 року тривають протести, що почалися через плани адміністрації ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитами влади Китаю. Відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, які часто переростали в насильницьке протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

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Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд у Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.

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