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Попри ризики: за час війни у ФРН зросла кількість росіян

Ігор Бурдига
2 год. тому

У червні цього року в Німеччині проживали на 30 тисяч росіян більше, ніж до початку війни. За цей же час влада ФРН видала росіянам понад 50 тисяч шенгенських віз. Візовий режим з Росією ЄС посилив у вересні 2022 року.

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Намальовані на асфальті прапори ЄС та Німеччини
Намальовані на асфальті прапори ЄС та НімеччиниФото: Oliver Boehmer/Zoonar/picture alliance

З початку повномасштабної війни Росії проти України до Німеччини переїхали кілька десятків тисяч росіян. Наприкінці червня у ФРН проживали 301 511 громадян РФ - на 32 183 більше, ніж наприкінці лютого минулого року, коли Росія напала на Україну, повідомив у неділю, 6 серпня, тижневик Welt am Sonntag з посиланням на міністерство внутрішніх справ ФРН.

Видання посилається на базу даних іноземців, де зберігаються особисті дані громадян інших держав, які прибули до Німеччини на тривалий час. За даними МЗС ФРН, від початку війни Росії проти України німецькі консульства видали російським громадянам близько 32 тисячі національних віз. Вони видаються для тривалого проживання у ФРН у разі міграції та призначені для кваліфікованих кадрів, студентів або членів родин, що возз'єднуються.

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Крім того, Німеччина видала громадянам РФ понад 51 тисячу шенгенських віз, які дають змогу перебувати в Євросоюзі не більше трьох місяців. Ще 1665 осіб, які перебувають під загрозою, зокрема опозиціонери та журналісти, отримали гуманітарні візи, зазначили у МВС Німеччини.

Нагадаємо, у вересні 2022 року ЄС посилив візовий режим з Росією, пов'язавши це з ризиками для безпеки, з якими стикається ЄС в умовах агресивної війни Росії проти України. Відтоді при прийомі заяв від громадян РФ консульства мають ретельно перевіряти, чи не становить прохач візи загроз громадській безпеці. 

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