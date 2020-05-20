Понад два мільйони заражень коронавірусом у Європі - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) нарахувала понад два мільйони випадків зараження коронавірусом у 54 країнах, що входять до Європейського регіону ВООЗ. Такі дані оприлюднені у неділю, 24 травня, на сайті Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Згідно з підрахунками аналітиків організації, загальна кількість інфікованих коронавірусом перевищила два мільйони й шість тисяч осіб. Найбільше випадків зараження припадає на Росію - понад 344,4 тисячі. Далі йдуть Великобританія (майже 254,2 тисячі випадків), Іспанія (майже 235,3 тисячі випадків), Італія (229,3 тисячі випадків), Німеччина (понад 178,2 тисячі інфікованих), Туреччина (майже 155,7 тисячі випадків), Франція (144,8 тисячі інфікованих).

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Щодо загальної кількості померлих від коронавірусу в цих 54 країнах, котрі входять до Європейського регіону ВООЗ, то натепер підтверджено понад 173,6 тисячі жертв COVID-19, зазначається на сайті.

Тим часом, за даними Університету Джонса Хопкінса, натепер у світі підтверджено вже понад 5,3 мільйона випадків коронавірусу. Жертвами спричиненої ним хвороби COVID-19 стали 341,5 тисячі людей, повідомляється на сайті університету.