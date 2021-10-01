Понад 25 відсотків мешканців Німеччини мають міграційне походження

Понад чверть населення Німеччини має міграційне походження. Станом на 2020-ий рік це 21,9 мільйона людей - 26,7 відсотка населення країни. Про це повідомило у п'ятницю, 1 жовтня, Федеральне статистичне відомство в Вісбадені.

Майже п'ять мільйонів виборців переїхали до Німеччини з інших країн

7,9 мільйона людей із цієї групи мали право голосу на виборах до Бундестагу, які відбулися в кінці вересня. Це 13 відсотків від усіх виборців із правом голосу в Німеччині.

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У групі виборців із міграційним корінням 41 відсоток (3,2 мільйона людей) народилися в Німеччині. Відповідно 59 відсотків (4,7 мільйона) народилися за межами Німеччини і в середньому проживають у ФРН 31 рік. Ці виборці переїхали до Німеччини передусім із Польщі, Казахстану та РФ.

Трохи більше третини німецьких виборців із міграційним корінням мають німецьке громадянство від народження. Ще одна третина набула німецьке громадянство, інша третина отримала його на основі статусу пізніх переселенців. Менше одного відсотка виборців здобули німецьке громадянство внаслідок того, що їх усиновили або вдочерили.

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Три відсотки німецьких виборців із міграційним минулим мають два громадянства. Найчастіше їхнім другим громадянством є польське (17 відсотків), російське (15 відсотків) або італійське (6 відсотків).

Серед іноземців, які мешкають у Німеччині та не мають права голосу, - 13,7 мільйона неповнолітніх. Із них 3,7 мільйона мають німецьке громадянство. Ще 1,7 мільйона станом на минулий рік мали тільки іноземне громадянство.

Людьми з міграційним корінням Федеральне відомство статистики вважає тих, хто народилися без німецького громадянства або якщо мати, батько чи обоє батьків цієї людини не мали німецького громадянства при народженні. Однак статистика цього відомства не надає даних про те, чи проживають родини іноземців у Німеччині протягом поколінь.

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