Помпео: США ніколи не визнають анексії Криму

У шосту річницю початку анексії Криму Росією Державний департамент США підтвердив, що Вашингтон ніколи не визнає півострів частиною РФ. "Крим - це Україна", - заявив держсекретар США Майк Помпео в ніч на четвер, 27 лютого, у Twitter, закликавши Москву покласти край окупації півострова.

"Через шість років після анексії Криму РФ і надалі покладається на брехню та дезінформацію у своїй невдалій спробі узаконити нелегітимні дії. Її зусилля приречені на провал. Світ ніколи не забуде безпричинне вторгнення Росії в Україну", - говориться в заяві, розміщеній на сайті Держдепартаменту США.

Санкції не скасують, до Крим не повернеться до складу України

Зовнішньополітичне відомство США засудило протизаконні дії Росії у Криму, а також її агресію проти України, що триває, зокрема, на Донбасі. США будуть підтримувати санкції проти РФ доти, доки вона не поверне контроль над Кримом Україні і не виконає цілком свої зобов'язання за мінськими домовленостями, заявив Держдепартамент.

У заяві підкреслюється, що окупація Росією Криму та її дії з посилення мілітаризації півострова становлять загрозу для безпеки світової спільноти. "Російська окупаційна влада і надалі посягає на права людини та основні свободи, жорстко придушуючи критику з боку громадянського суспільства та ЗМІ й обмежуючи релігійну свободу", - ідеться в заяві.

Переслідування кримських татар

Зокрема Держдепартамент США нагадав про ув'язнення 80 жителів Криму в РФ за мирну протидію окупації. Російська влада також переслідує членів кримськотатарської громади, заявило відомство, вказуючи на необґрунтовані рейди, стеження, залякування, обмеження культурних заходів, а також криміналізацію Меджлісу кримськотатарського народу.

Держдепартамент також вказав на примусовий призов на військову службу майже 20 тисяч чоловіків, які проживають у Криму, що суперечить міжнародному праву. "Окупаційна влада жорстко обмежує свободу віросповідання, переслідує вірян за допомогою фіктивних обвинувачень у тероризмі та захопила собор Православної церкви України в Сімферополі", - заявило відомство, закликавши РФ звільнити всіх незаконно засуджених українців та припинити порушення основних прав та свобод у Криму.

Нагадаємо, що в ніч на 27 лютого 2014 року озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків захопили будівлі уряду та парламенту Автономної Республіки Крим та підняли над ними прапори Росії. Згодом, після проведення в березні 2014 року невизнаного світовою спільнотою "референдуму", РФ анексувала Крим. У світі засудили ці дії, країни Заходу та Україна запровадили проти Росії санкції.

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