Польські перевізники погрожують перекрити ще один КПП

З понеділка польські перевізники планують блокаду четвертого КПП на україно-польському кордоні - "Медика - Шегині". Далекобійники "не задоволені швидкістю" переговорів з польським та українським урядами.

Представники польських автоперевізників у четвер, 16 листопада, заявили про плани заблокувати для вантажних автомобілів ще один контрольно-пропускний пункт (КПП) на кордоні з Україною, повідомляє агенція AFP.

Як повідомив агенції один з організаторів протесту Томаш Борковський, з понеділка планується блокада пункту пропуску "Медика - Шегині". За його словами, далекобійники "не задоволені швидкістю" переговорів з польським та українським урядами і чекають нового раунду.

Польські перевізники з 6 листопада блокують пункти пропуску на знак протесту проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських перевізників. Вони заблокувавли три пункти пропуску: "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава-Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Це спричинило величезні черги по обидва боки кордону.

Україна: Продовжується пошук рішень

Напередодні, 15 листопада, Україна, Польща та Директорат Єврокомісії з питань транспорту та мобільності (DG MOVE) провели у "Дорогуську" тристоронні перемовини щодо розблокування пунктів пропуску.

Як повідомило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, у результаті перемовин сторони напрацювали спільні рішення та запропонували їх польським протестувальникам, але ті пропозиції не погодили. "Сторони продовжують пошук рішень, які б дозволили вирішити ситуацію", - наголосили у міністерстві.

У відомстві зазначили, що вимога протестувальників повернутися до системи дозволів не може бути виконана, і угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС діятиме щонайменше до 30 червня наступного року.

Водночас польських протестувальників підтримали перевізники зі Словаччини. Вони тимчасово перекрили рух вантажівок з України на контрольно-пропускному пункті (КПП) "Вишнє Нємецьке-Ужгород", і пригрозили повною блокадою українсько-словацького кордону найближчим часом у разі невиконання їхніх умов.