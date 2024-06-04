Поляки заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

Поляки заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною4 червня 2024 р.
У вівторок, 4 червня, польські фермери заблокували пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне", повідомляє Державна прикордонна служба України.
Про плани блокування стало відомо напередодні. Організаторами акції було анонсовано, що блокування пункту пропуску відбуватиметься з 10:00 вівторка до 14:00 четверга, 6 червня, при цьому блокуватиметься рух вантажівок на автошляху до пункту пропуску.
Рух вантажних автомобілів на виїзд з України заблокований повністю, а на в'їзд в Україну учасники акції обіцяють пропускати по 12 транспортних засобів протягом 12 годин. Щогодини пропускають по чотири вантажівки, що перевозять гуманітарну допомогу. Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках буде здійснюватись постійно.
Блокування польсько-українського кордону
Блокування польсько-українського кордону почалося в листопаді 2023 року. Організаторами виступили польські перевізники, які вимагали повернення до практики видачі дозволів для українських колег і зменшення їхньої кількості до довоєнного рівня.
Згодом до цієї акції приєдналися польські фермери, які вимагали блокувати надходження сільськогосподарської продукції з України та змінити екологічну й кліматичну політику Європейського Союзу.
Учасники акції розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною лише наприкінці квітня.