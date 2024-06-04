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Поляки заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

Євгенія Наконечна
4 червня 2024 р.

Польські фермери більш ніж на дві доби заблокували пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Обмежено рух вантажівок, які прямують в Україну, тоді як виїзд повністю перекритий.

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Вантажівки на польсько-українському кордоні (фото з архіву)
Вантажівки на польсько-українському кордоні (фото з архіву)Фото: Omar Marques/Anadolu/picture alliance

У вівторок, 4 червня, польські фермери заблокували пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне", повідомляє Державна прикордонна служба України.

Про плани блокування стало відомо напередодні. Організаторами акції було анонсовано, що блокування пункту пропуску відбуватиметься з 10:00 вівторка до 14:00 четверга, 6 червня, при цьому блокуватиметься рух вантажівок на автошляху до пункту пропуску.

Рух вантажних автомобілів на виїзд з України заблокований повністю, а на в'їзд в Україну учасники акції обіцяють пропускати по 12 транспортних засобів протягом 12 годин. Щогодини пропускають по чотири вантажівки, що перевозять гуманітарну допомогу. Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках буде здійснюватись постійно.

Блокування польсько-українського кордону

Блокування польсько-українського кордону почалося в листопаді 2023 року. Організаторами виступили польські перевізники, які вимагали повернення до практики видачі дозволів для українських колег і зменшення їхньої кількості до довоєнного рівня.

Згодом до цієї акції приєдналися польські фермери, які вимагали блокувати надходження сільськогосподарської продукції з України та змінити екологічну й кліматичну політику Європейського Союзу.

Учасники акції розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною лише наприкінці квітня.

Чому польські фермери блокують кордон з Україною

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