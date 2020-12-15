 Польща з 28 грудня запроваджує тритижневий локдаун | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2020

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Новини

Польща з 28 грудня запроваджує тритижневий локдаун

У Польщі на додаток до ресторанів, шкіл та фітнес-центрів закриють також торговельні центри та гірськолижні курорти. В новорічну ніч у країні діятиме комендантська година.

Weihnachten Coronavirus

У Польщі з 28 грудня почне діяти тритижневий локдаун - він триватиме до 17 січня. "Я закликаю кожного поляка нести відповідальність за себе та своїх близьких. Але я знаю, що заклики не допоможуть", - заявив у четвер, 17 грудня, міністр охорони здоров'я країни Адам Недзельський, передає агенція Reuters.

Протягом цього часу у країні будуть зачинені торговельні центри та гірськолижні траси. Під час різдвяних свят додаткових обмежень не буде, але в новорічну ніч діятиме комендантська година. Також не працюватимуть готелі, а всі, хто прибуватиме у країну з-за кордону, повинні будуть пройти 10-денний карантин. Під час локдауну працюватимуть лише магазини з продуктами та необхідними товарами повсякденого вжитку.

У Польщі вже діють деякі карантинні обмеження. Зокрема, не працюють ресторани, фітнес-центри та школи. Проведення весіль заборонено, а публічні зібрання обмежені п'ятьма особами.

Дивіться також: Європа "зачинилась" на свята: де найсуворіші локдауни (відео)

Уряд Польщі планує виділити на підтримку бізнесу 40 мільярдів злотих (понад 9 мільярдів євро), повідомив віцепрем'єр-міністр країни Ярослав Говін.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 17 грудня в Польщі загалом інфікувалось коронавірусом 1,171 мільйона людей, від хвороби померло 24,3 тисячі людей.

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