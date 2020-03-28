Польща висилає ще двох білоруських дипломатів

Дипломатичний скандал між Польщею і Білоруссю посилюється. Варшава у п'ятницю, 12 березня, оголосила персонами нон грата консула Генерального консульства Білорусі в Білостоці, а також білоруського консула у Варшаві. Представник МЗС Польщі пояснив рішення вислати двох дипломатів "недружніми жестами Мінська" по відношенню до польських дипломатичних співробітників і "принципом взаємності".

"День проклятих солдатів"

"Дипломатична війна" між країнами почалася, коли офіційний Мінськ 9 березня оголосив про висилку консула Генерального консульства Республіки Польща в Бресті Єжи Тимофеюка. Повідомляється, що МЗС Білорусі було обурене участю дипломатичного працівника 28 лютого в неофіційному заході, присвяченому "дню проклятих солдатів" - учасників антикомуністичного підпілля у Польщі після Другої світової війни.

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Через це польській стороні вручили ноту, в якій консулові Тимофеюку було запропоновано залишити територію Білорусі. "Принципова й послідовна позиція білоруської сторони щодо "проклятих солдатів" і їхніх типових представників - "банди Бурого" - залишається незмінною і неодноразово доводилася до відома польської сторони. Абсолютно неприйнятні для нас героїзація воєнних злочинців, цинічне виправдання геноциду білоруського народу, грубі порушення зобов'язань польської сторони щодо недопущення героїзації нацизму", - заявили у білоруському МЗС.

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Як зазначає агентство AFP, польські солдати, вшануванню пам'яті яких було присвячено захід у Бресті, спочатку боролися проти окупації з боку нацистської Німеччини, а згодом - проти радянських військ. Вони часто застосовували насильство щодо представників інших національностей, зокрема, білорусів. Ці польські солдати чинили опір до 1950-х років.

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10 березня Варшава оголосила про висилку дипломата посольства Білорусі. А Мінськ у відповідь вирішив вислати з країни керівника і консула Генерального консульства Польщі у Гродно. У незареєстрованому Союзі поляків Білорусі (СПБ) вважають, що гродненських консулів оголосили персонами нон грата і висилають за участь у традиційному щорічному ярмарку ремісників "Казюки", який провів СПБ, тобто за участь у несанкціонованій акції.