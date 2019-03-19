Польща висилає білоруського дипломата у відповідь на дії Мінська

Польща оголосила персоною нон грата білоруського дипломата у відповідь на видворення Мінськом польського консула в Бресті.

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"У відповідь на ворожі та необґрунтовані дії білоруської влади стосовно польського консула в Бресті Польща (...) оголосила персоною нон грата дипломата посольства Білорусі у Варшаві", - написав заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач у соцмережі Twitter ввечері в середу, 10 березня. Пшидач додав, що про це було оголошено в дипломатичній ноті під час зустрічі у міністерстві закордонних справ (МЗС) Польщі.

Мінськ висилає польського консула в Бресті

9 березня тимчасово повіреного у справах Польщі в Мінську Мартіна Войцеховського викликали до МЗС Білорусі. Під час зустрічі йому заявили рішучий протест через участь консула генерального консульства Республіки Польща у Бресті Єжи Тимофеюка в неофіційному заході, присвяченому "дню проклятих солдатів". Захід відбувся 28 лютого в Бресті за участі представників пов'язаних із Польщею неурядових і молодіжних організацій, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Захід".

Через це польській стороні вручили ноту, в якій консулові Тимофеюку запропоновано залишити територію Білорусі. "Принципова й послідовна позиція білоруської сторони щодо "проклятих солдатів" і їхніх типових представників - "банди Бурого" - залишається незмінною і неодноразово доводилася до відома польської сторони. Абсолютно неприйнятні для нас героїзація воєнних злочинців, цинічне виправдання геноциду білоруського народу, грубі порушення зобов'язань польської сторони щодо недопущення героїзації нацизму", - заявили у білоруському МЗС.

Крім того, міська прокуратура Бреста порушила кримінальне провадження за фактом героїзації воєнних злочинців.

Як зазначає агентство AFP, польські солдати, вшануванню пам'яті яких було присвячено захід у Бресті, спочатку боролися проти окупації з боку нацистської Німеччини, а згодом - проти радянських військ. Вони часто застосовували насильство щодо представників інших національностей, зокрема білорусів. Ці польські солдати чинили опір до 1950-х років.

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