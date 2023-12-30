Порушення повітряного простору: Польща хоче пояснень від РФ

МЗС Польщі передало російській стороні ноту із вимогою пояснити порушення повітряного простору російською ракетою 29 грудня. РФ відмовилась це робити доти, доки не буде "конкретних доказів".

Після того, як стало відомо, що під час масованого удару по Україні російська ракета порушила повітряний простір Польщі, заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський увечері п'ятниці, 29 грудня, провів розмову з тимчасовим повіреним у справах Російської Федерації Андрієм Ордашем.

Він передав йому ноту, в якій Варшава "вимагає пояснень щодо інциденту з порушенням повітряного простору Республіки Польща крилатою ракетою і негайного припинення такої діяльності", йдеться у заяві МЗС Польщі.

У Росії вже відреагували на крок Варшави відмовою надавати пояснення про інцидент, доки не буде "конкретних доказів".

"Поки не буде надано конкретних доказів, ми не даватимемо жодних пояснень, тому що ці звинувачення голослівні", - цитує російське агентство "РИА Новости" тимчасового повіреного у справах Росії в Польщі Андрія Ордаша.

Ракета РФ була на території Польщі три хвилини

29 грудня під час масованого удару РФ по Україні російська ракета на три хвилини увійшла вглиб польської території на 40 км, а тоді покинула її. У зв'язку з цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поговорив з лідером Польщі Анджеєм Дудою та запевнив у солідарності Альянсу з Варшавою.

"Альянс солідарний з нашим шановним союзником, стежить за ситуацією, і ми залишатимемось на зв'язку, доки не будуть встановлені факти. НАТО зберігає пильність", - написав він у соціальній мережі Х.

Нагадаємо, вночі та зранку 29 грудня Росія атакувала Україну 158 ракетами і дронами. 114 з них вдалося знешкодити силам протиповітряної оборони. Під удар потрапили цивільні, промислові, військові об'єкти, а також об'єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах України. Внаслідок удару, за повідомленнями місцевих ОВА, загинули щонайменше 36 людей, понад 160 - зазнали поранень.

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