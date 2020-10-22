Полотно Бенксі пішло з молотка за 7,5 мільйона фунтів

Іронічну інтерпретацію полотна Клода Моне британським митцем-анонімом Бенксі продали за 7,5 мільйона фунтів стерлінгів (у перерахунку 8,4 мільйона євро). Торги, що відбулись у четвер, 21 жовтня, на аукціоні Sotheby's, тривали вісім хвилин. Попередньо картину оцінювали у 3,5 мільйона фунтів.

"Покажи мені Моне" - написане 2005 року полотно, що відсилає до твору французького імпресіоніста Клода Моне "Японський місток".

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Нагадаємо, Бенксі став усесвітньо відомим як вуличний художник, але хто він саме - відомо лише вкрай обмеженому колу довірених осіб. Його роботи часто мають політичні послання. Рік тому інша його олійна робота пішла з аукціону за 10,9 мільйона євро в перерахунку. На тому полотні показано, що в британському парламенті замешкали мавпи.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року роботу Бенксі "Дівчинка з повітряною кулькою" придбали на аукціоні Sotheby's в Лондоні за 1,04 мільйона фунтів. Але одразу після купівлі в рамі спрацював шредер, який знищив картину, розрізавши її на купу дрібних фрагментів.

Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі Жодних рожевих палаців Ви б оселилися на місці принцеси в такому палаці? На що це більше схоже: казковий замок чи дім жахів? Бенксі пародіює кліше: замість рожевого блаженства - жорстка реальність. Колесо огляду в цьому парку теж не викликає довіри. Ви б наважилися на такому проїхатися?..

Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі Усміхніться, за вами стежать На вході до парку гості проходять через шлюз безпеки, наче в аеропорту чи якому-небудь відомстві. Вигляд охоронців викликає і довіру, і острах. Так американський митець Білл Бармінскі викриває державу, яка за всіма стежить, а Бенксі доводить контроль у парку до крайнощів.

Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі Пташина атака Мистецькі інсталяції в Dismaland дивують на кожному кроці. Ця сцена нагадує трилер Хічкока "Птахи". Не дивно, що Бенксі назвав свій парк непридатним для сімейного відпочинку. Після відвідин Dismaland дітям можуть і кошмари снитися.

Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі Жахливий сценарій Загроза ядерного знищення теж обігрується в Dismaland. Атомний гриб митця Дітриха Вернера і безліч інших експонатів нагадують про нищівну силу ядерних технологій і беззмістовність війни. Чи може мистецький заклик на щось вплинути?

Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі Автобус замість водяних лілій У цій інсталяції державне насильство у вигляді північноірландського поліцейського автобуса буквально впало в воду. Навіщо потрібна зелена гірка - це символ виходу з ситуації чи північноірландського конфлікту? Розгадати цю загадку мають відвідувачі.

Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі "Big Rig Jig" Так називає свої велетенські скульптури з вантажних машин і труб митець Майк Росс із Лос-Анджелеса. Гості парку нерозваг можуть залізти всередину скульптури і визирнути з вікна верхньої машини. Як пояснив сам митець, міць цих машин зачарувала його і надихнула на створення "Big Rig Jig".

Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі Перепочинок із застереженням Нарешті надибуємо спокійну місцину в Dismaland. Той, хто сяде за стіл, мав би насолоджуватися пляжним краєвидом. Утім, і тут у кутку зачаїлася табличка, що попереджає про небезпеку…

Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі Карусель із забійником худоби Яскраво розмальована карусель. Але ідилія оманлива: чоловік у білому комбінезоні тримає в руках ніж забійника худоби. Гості парку нерозваг мають бути готові до того, що на кожному кроці може трапитися пастка.

Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі Шоу дельфінів. У головній ролі - кит Захисники тварин критикують популярні шоу дельфінів, вважаючи їх знущанням на тваринами. Бенксі інтерпретував цю тему у власному стилі. Він уже чекає реакцій відвідувачів, адже ця скульптура, за його словами, стане завершеною тільки завдяки людям, які зі спантеличеними обличчями фотографуватимуться на її фоні. Dismaland приймає гостей із кінця серпня до 27 вересня. Автор: Сюзанне Кордс, Аніта Грабська



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