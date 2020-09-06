Поліція заарештувала підозрюваного в ножових нападах у Бірмінгемі

Поліція Бірмінгема в понеділок, 7 вересня, заарештувала 27-річного чоловіка, якого підозрюють у ножовому нападі на людей. Внаслідок цього одна людина померла і ще семеро поранені. Чоловіка заарештували за підозрою у вбивстві та замаху на вбивство, передає інформагентство dpa.

Поліція розшукувала нападника всю ніч. Правоохоронці раніше повідомили, що шукали лише одного нападника і заявили, що ножові поранення "не мотивовані ненавистю". Відповідно, у місцевій поліції не пов'язують ці напади з тероризмом і вважають, що нападник обирав людей для атаки "випадковим чином". Серія ножових поранень сталася в центрі міста 6 вересня протягом 90 хвилин.

Крім того, поліція Лондона заарештувала п'ятьох людей, яких також пов'язують у ножових нападах 6 вересня у столиці Великобританії, внаслідок яких одна людина отримала серйозні поранення. Утім, поліція не пов'язує напади у Бірмінгемі і Лондоні.