Серія нападів з холодною зброєю у Лондоні та Бірмінгемі

У Лондоні та Бірмінгемі у ніч на неділю, 6 вересня, кілька людей звернулись до поліції через вчинені на них невідомими напади з холодною зброєю. За даними бірмінгемської поліції, одній особі спричинено тяжке поранення, ще кілька людей поранені, повідомляє інформагенція dpa.

"У районі Бірмінгема Херст-стріт сталася серія інцидентів. Вони, схоже, пов'язані між собою, але мотивація нападників поки не зрозуміла", - заявив мер Бірмінгема, передає Reuters.

Між тим, поліція Лондона повідомила, що протягом цієї ж ночі п'ятеро людей у місті дістали ножових поранень, одна з яких - тяжких. Скотланд Ярд повідомив про п'ятьох затриманих у цьому зв'язку.

Утім, поліція поки не називає точну кількість поранених і не повідомляє про тяжкість тілесних ушкоджень. Також ні Скотланд Ярд у Лондоні, ні поліція у Бірмінгемі поки що не можуть говорити про мотиви нападників. Між тим місцеві ЗМІ у Бірмінгемі з посиланням на очевидців пишуть, що напад, внаслідок якого був тяжкий поранений, стався під час сутички між молодими людьми.

Як повідомляють ЗМІ, напади з ножами є великою проблемою у загальній кримінальній статистиці у Великобританії. Протягом минулого року сталося кілька терористичних атак, у ході яких застосовувалась, зокрема, холодна зброя.