 Поліція Берліна розслідує справу про паплюження меморіалу в Трептов-парку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2022

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Новини

Поліція Берліна розслідує справу про паплюження меморіалу в Трептов-парку

Вандали вкотре атакували меморіал радянським воїнам Трептов-парку в німецькій столиці. У Німеччині з початку війни Росії проти України спаплюжено вже кілька таких об'єктів.

Вхід у меморіальний комплекс у Трептів-парку в Берліні

Вхід у меморіальний комплекс у Трептів-парку в Берліні

Радянський меморіал у берлінському Трептов-парку знову опоганений вандалами. Як повідомила в понеділок, 18 квітня, речниця берлінської поліції, на вході до нього білою фарбою написали слова "вбивця" та "орк", а також накреслили літеру "Z", що стала неофіційним символом підтримки війни Росії проти України.

У ніч проти 18 квітня графіті помітив поліцейський патруль. За фактом вчиненого правоохоронці Земельного управління кримінальної поліції Берліна розпочали розслідування у справі про заподіяння матеріальних збитків.

Низка випадків вандалізму у відповідь на війну в Україні

Півтора тижні тому вандали вже плюндрували меморіал у Трептов-парку, обливши його червоною фарбою та списавши його гаслами проти війни в Україні та проти Володимира Путіна. Російське посольство в Берліні заявило тоді, що там "глибоко обурені кричущим актом вандалізму", і направило ноту протесту до міністерства закордонних справ ФРН з вимогою усунути наслідки вандалізму, притягнути винних до відповідальності та вжити заходів для запобігання повторенню аналогічних інцидентів.

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Сенаторка з питань внутрішніх справ, цифровізації та спорту в уряді землі Берлін Іріс Шпрангер (Iris Spranger) оголосила тоді, що концепції безпеки будуть скориговані. Це поширюється на всі "об'єкти, які підлягають охороні у зв'язку із війною в Україні", - заявила політикиня. Як повідомила в понеділок речник поліції Берліна, у Трептові вживають необхідні заходи безпеки, але подробиць не розкрила. Раніше на території комплексу було встановлено прожектори.

Останнім часом у Німеччині було осквернено кілька меморіальних об'єктів, що увічнювали пам'ять про радянських воїнів, які загинули в роки Другої світової війни. Серед них об'єкти, розташовані в Трептов-парку і на площі Теодор-Гойсс-плац в Берліні.

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