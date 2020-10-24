 У Мюнхені черговий акт вандалізму на могилі Степана Бандери - посол | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Мюнхені черговий акт вандалізму на могилі Степана Бандери - посол

У Мюнхені вкотре спаплюжили могилу Степана Бандери. Посол України в Німеччині закликає поліцію знайти та покарати винних.

Могила Степана Бандери в Мюнхені

Могила Степана Бандери в Мюнхені

Посол України в Німеччині Андрій Мельник в неділю, 7 березня, повідомив про акт вандалізму на могилі Степана Бандери в Мюнхені. За його словами, її "облили невідомою речовиною". Посол закликав німецьку поліцію знайти та покарати винних.

Згідно з Кримінальним кодексом Німеччини, плюндрування могили вважається злочином, за який передбачається покарання у вигляді грошового штрафу або позбавлення волі до трьох років. Акти вандалізму на могилі Бандери трапляються досить часто,востаннє про це повідомлялося в 2018 році.

Читайте також: "Немає однозначності": Зеленський розповів про своє ставлення до Бандери

Лідер Організації українських націоналістів (ОУН) та ідеолог українського націоналістичного руху Степан Бандера був вбитий агентом КДБ Богданом Сташинським 15 жовтня 1959 року у Мюнхені. Могилу очільника ОУН на цвинтарі Вальдфрідхоф неодноразово намагались спаплюжити.

Читайте також: Як Степана Бандеру показують у Берліні

Також за темою

Deutschland Erneut Vandalismus auf der Berliner Museumsinsel

У Берліні вандали пошкодили ще одну скульптуру 24.10.2020

Поліція затримала двох молодих людей, котрих підозрюють у спотворенні фарбою гранітної чаші в саду Люстгартен. Це - не перша така атака на об'єкти мистецтва в центрі Берліна протягом місяця.

Реклама

Докладно

Як працюють німецькі пожежники-добровольці

Пожежники у ФРН працюють без зарплати? (відео)

Як працюють німецькі пожежники - у новій серії проєкту DW "Відкривай Німеччину".  

Виробництво захисних масок у Китаї

На тлі пандемії китайський експорт зріс на 60 відсотків

Рекордному зростанню експорту посприяло те, що КНР виготовляє товари, які користуються попитом в умовах пандемії.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  