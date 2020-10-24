У Мюнхені черговий акт вандалізму на могилі Степана Бандери - посол

Посол України в Німеччині Андрій Мельник в неділю, 7 березня, повідомив про акт вандалізму на могилі Степана Бандери в Мюнхені. За його словами, її "облили невідомою речовиною". Посол закликав німецьку поліцію знайти та покарати винних.

Згідно з Кримінальним кодексом Німеччини, плюндрування могили вважається злочином, за який передбачається покарання у вигляді грошового штрафу або позбавлення волі до трьох років. Акти вандалізму на могилі Бандери трапляються досить часто,востаннє про це повідомлялося в 2018 році.

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Лідер Організації українських націоналістів (ОУН) та ідеолог українського націоналістичного руху Степан Бандера був вбитий агентом КДБ Богданом Сташинським 15 жовтня 1959 року у Мюнхені. Могилу очільника ОУН на цвинтарі Вальдфрідхоф неодноразово намагались спаплюжити.

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