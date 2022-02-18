 Поліція: авто з кортежу Ярославського замивали після ДТП, щоб знищити сліди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Поліція: авто з кортежу Ярославського замивали після ДТП, щоб знищити сліди

Експертиза встановила, що після ДТП за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського машини замивали, щоб знищити сліди, кажуть в Нацполіції.

Oleksandr Jaroslawskyj | ukrainischer Unternehmer

Експертиза засвідчила, що після аварії за участі кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського авто замивали, щоб знищити сліди ДТП, повідомляє в п'ятницю, 18 лютого, Національна поліція України.

"Експерти з’ясували, що до моменту вилучення зазначених автомобілів окремі їхні елементи, а саме передня частина, колеса та днища, були замиті", - йдеться у повідомленні Нацполіції. На думку правоохоронців, це свідчить про спробу знищити інформацію, яка може вказувати на причетність до дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), а відтак уникнути відповідальності.

ДТП і виліт Ярославського з України

Увечері 9 лютого в Харківській області автомобіль на смерть збив пішохода. На місці аварії знайшли автомобільні номери з кортежу Ярославського.

10 лютого стало відомо, що Ярославський залишив Україну чартерним рейсом, який вилетів із Харкова до Лондона. Натомість поліція викликала бізнесмена на допит, як можливого учасника ДТП.

Того ж дня пресслужба фінансово-промислової групи DCH, президентом якої є Ярославський, заявила, що за кермом авто був водій однієї з допоміжних служб компанії, і він співпрацює зі слідством, а виїзд Ярославського з України був плановим. 

Підставний водій і зниклі з моргу речі

11 лютого міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна через спробу місцевими слідчими сфальшувати справу про ДТП. За словами міністра, слідчі подали в прокуратуру підозру на особу, яка прийшла вранці і заявила, що була за кермом авто, на якому скоїли смертельне ДТП. Однак згодом стало відомо, що цей чоловік під час аварії перебував в іншому місці.

14 лютого Монастирський повідомив, що в справі про ДТП зник речовий доказ - одяг загиблого чоловіка з моргу. Після розголосу в ЗМІ вже наступного дня поліція повідомила, що одяг "знайшовся" в службовому приміщенні моргу.

Ярославський каже, що правоохоронці фальсифікують докази і тиснуть на його бізнес. Ярославський - український бізнесмен, колишній співвласник "Укрсиббанку", посідає 9 місце у рейтингу "100 найбагатших українців" за версією видання Forbes Ukraine.

Дивитись відео 06:20

Смертельні ДТП: чому тисячі українців гинуть на дорогах? (05.11.2021)

Реклама

Докладно

Російський танк

CIT: Підготовка до війни з Україною - не блеф

Росія заявляє про відведення військ, але розслідувачі з CIT упевнені, що сил вистачить для початку масштабної війни.  

Іноземні інвестори не покидають Україну - ЄБА

Іноземні інвестори не покидають Україну - ЄБА

Інтерв'ю DW з виконавчою директоркою Європейської Бізнес Асоціації Анною Дерев'янко.  