Поліція: авто з кортежу Ярославського замивали після ДТП, щоб знищити сліди

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Експертиза встановила, що після ДТП за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського машини замивали, щоб знищити сліди, кажуть в Нацполіції.
Експертиза засвідчила, що після аварії за участі кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського авто замивали, щоб знищити сліди ДТП, повідомляє в п'ятницю, 18 лютого, Національна поліція України.
"Експерти з’ясували, що до моменту вилучення зазначених автомобілів окремі їхні елементи, а саме передня частина, колеса та днища, були замиті", - йдеться у повідомленні Нацполіції. На думку правоохоронців, це свідчить про спробу знищити інформацію, яка може вказувати на причетність до дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), а відтак уникнути відповідальності.
Увечері 9 лютого в Харківській області автомобіль на смерть збив пішохода. На місці аварії знайшли автомобільні номери з кортежу Ярославського.
10 лютого стало відомо, що Ярославський залишив Україну чартерним рейсом, який вилетів із Харкова до Лондона. Натомість поліція викликала бізнесмена на допит, як можливого учасника ДТП.
Того ж дня пресслужба фінансово-промислової групи DCH, президентом якої є Ярославський, заявила, що за кермом авто був водій однієї з допоміжних служб компанії, і він співпрацює зі слідством, а виїзд Ярославського з України був плановим.
11 лютого міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна через спробу місцевими слідчими сфальшувати справу про ДТП. За словами міністра, слідчі подали в прокуратуру підозру на особу, яка прийшла вранці і заявила, що була за кермом авто, на якому скоїли смертельне ДТП. Однак згодом стало відомо, що цей чоловік під час аварії перебував в іншому місці.
14 лютого Монастирський повідомив, що в справі про ДТП зник речовий доказ - одяг загиблого чоловіка з моргу. Після розголосу в ЗМІ вже наступного дня поліція повідомила, що одяг "знайшовся" в службовому приміщенні моргу.
Ярославський каже, що правоохоронці фальсифікують докази і тиснуть на його бізнес. Ярославський - український бізнесмен, колишній співвласник "Укрсиббанку", посідає 9 місце у рейтингу "100 найбагатших українців" за версією видання Forbes Ukraine.