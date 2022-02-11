 ДТП з кортежем Ярославського: звільнено главу поліції Харківщини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2022

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Новини

ДТП з кортежем Ярославського: звільнено главу поліції Харківщини

Начальника поліції Харківської області звільнили через спробу місцевими слідчими сфальшувати справу про смертельну ДТП за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Людина у формі української нацполіції

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна через спробу місцевими слідчими сфальшувати справу про смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.  Про це Монастирський написав на своїй сторінці у Facebook, у п’ятницю, 11 лютого.  

"Причиною таких моїх дій стало те, що сьогодні слідчі харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП", - йдеться у дописі міністра.

Монастирський зазначив, що у п'ятницю стало відомо, що ця людина під час ДТП перебувала в іншому місці.  

На думку міністра, справа щодо ДТП за участі кортежу Ярославського має бути передана до головного слідчого управління Національної поліції.  

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Венедіктова: Поспішний від’їзд Ярославського виглядає досить дивно

Своєю чергою генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова в ніч на п’ятницю написала на своїй сторінці у Facebook, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням щодо ДТП за участі кортежу Ярославського здійснюватиме Офіс генерального прокурора. Вона зазначила, що справа перебуває на її особистому контролі. 

"Людина, яка зізналася в скоєнні злочину, за спільною думкою поліцейських і прокурорів - простіше кажучи, бреше", - заявила вона. 

Також генпрокурорка повідомила, що правоохоронці внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄДРР) стосовно співробітників Нацполіції Харківськоі області та прокурорів Харківської обласної прокуратури. 

"Незапланований і поспішний від’їзд виглядає досить дивно", - прокоментувала вона виліт Ярославського з України.  

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ДТП за участі кортежу Ярославського 

У середу, 9 лютого, близько 23 години в районі 534 кілометра автодороги "Київ-Харків-Довжанський", невстановлений автомобіль на смерть збив пішохода.  

Видання "Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що на місці аварії знайшли автомобільні номери з кортежу Ярославського. Джерело "УП" також повідомило, що номери належать передній машині кортежу Ярославського, при цьому зазначивши, що бізнесмен сам часто водить машину.  

Олександр Ярославський у коментарі харківському виданню objectiv.tv сказав, що "спав дома і тільки зранку дізнався про це" (аварію - Ред.). 

Удень четверга "УП" із посиланням на джерела в авіаційній сфері повідомила, що Ярославський залишив Україну чартерним рейсом, який вилетів із Харкова до Лондона. Натомість поліція викликала бізнесмена на допит, як можливого учасника ДТП. 

Того ж дня пресслужба фінансово-промислової групи DCH, президентом якої є Ярославський, опублікувала заяву, в якій стверджується, що за кермом авто був водій однієї із допоміжних служб DCH. За повідомленням компанії, водій вже почав співпрацювати зі слідством. DCH підтвердила виїзд Ярославського з України, але назвала його “плановим”.  

Олександр Ярославський - український бізнесмен, колишній співвласник "Укрсиббанку", посідає 9 місце у рейтингу "100 найбагатших українців" за версією українського видання "Форбс". 

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