ДТП з кортежем Ярославського: звільнено главу поліції Харківщини

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Начальника поліції Харківської області звільнили через спробу місцевими слідчими сфальшувати справу про смертельну ДТП за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна через спробу місцевими слідчими сфальшувати справу про смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Про це Монастирський написав на своїй сторінці у Facebook, у п’ятницю, 11 лютого.
"Причиною таких моїх дій стало те, що сьогодні слідчі харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП", - йдеться у дописі міністра.
Монастирський зазначив, що у п'ятницю стало відомо, що ця людина під час ДТП перебувала в іншому місці.
На думку міністра, справа щодо ДТП за участі кортежу Ярославського має бути передана до головного слідчого управління Національної поліції.
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Своєю чергою генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова в ніч на п’ятницю написала на своїй сторінці у Facebook, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням щодо ДТП за участі кортежу Ярославського здійснюватиме Офіс генерального прокурора. Вона зазначила, що справа перебуває на її особистому контролі.
"Людина, яка зізналася в скоєнні злочину, за спільною думкою поліцейських і прокурорів - простіше кажучи, бреше", - заявила вона.
Також генпрокурорка повідомила, що правоохоронці внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄДРР) стосовно співробітників Нацполіції Харківськоі області та прокурорів Харківської обласної прокуратури.
"Незапланований і поспішний від’їзд виглядає досить дивно", - прокоментувала вона виліт Ярославського з України.
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У середу, 9 лютого, близько 23 години в районі 534 кілометра автодороги "Київ-Харків-Довжанський", невстановлений автомобіль на смерть збив пішохода.
Видання "Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що на місці аварії знайшли автомобільні номери з кортежу Ярославського. Джерело "УП" також повідомило, що номери належать передній машині кортежу Ярославського, при цьому зазначивши, що бізнесмен сам часто водить машину.
Олександр Ярославський у коментарі харківському виданню objectiv.tv сказав, що "спав дома і тільки зранку дізнався про це" (аварію - Ред.).
Удень четверга "УП" із посиланням на джерела в авіаційній сфері повідомила, що Ярославський залишив Україну чартерним рейсом, який вилетів із Харкова до Лондона. Натомість поліція викликала бізнесмена на допит, як можливого учасника ДТП.
Того ж дня пресслужба фінансово-промислової групи DCH, президентом якої є Ярославський, опублікувала заяву, в якій стверджується, що за кермом авто був водій однієї із допоміжних служб DCH. За повідомленням компанії, водій вже почав співпрацювати зі слідством. DCH підтвердила виїзд Ярославського з України, але назвала його “плановим”.
Олександр Ярославський - український бізнесмен, колишній співвласник "Укрсиббанку", посідає 9 місце у рейтингу "100 найбагатших українців" за версією українського видання "Форбс".
Україна - у п'ятірці антилідерів у Європі за кількістю смертельних аварій. У середньому щодня до 10 українців гинуть унаслідок ДТП. DW з'ясовувала чому.