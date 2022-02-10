Поліція кличе на допит бізнесмена Ярославського через смертельну ДТП
Харківська поліція кличе на допит Олександра Ярославського через смертельну аварію. Сам бізнесмен, за даними ЗМІ, залишив Україну.
Український бізнесмен Олександр Ярославський
Харківська поліція викличе на допит бізнесмена Олександра Ярославського, можливого учасника ДТП, що трапилась на автодорозі Київ-Харків-Довжанський. Внаслідок аварії загинула людина. Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства внутрішніх справ у четвер, 10 лютого.
За даними МВС, у середу, 9 лютого, близько 23 години в районі 534 кілометра автодороги "Київ-Харків-Довжанський", невстановлений автомобіль на смерть збив пішохода.
Видання "Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що на місці аварії знайшли автомобільні номери з кортежу Ярославського. Джерело "УП" також повідомило, що номери належать передній машині кортежу Ярославського, при цьому зазначивши, що бізнесмен сам часто водить машину.
Олександр Ярославський у коментарі харківському виданню objectiv.tv сказав, що "спав дома і тільки зранку дізнався про це" (аварію - Ред.).
Удень четверга "УП" із посиланням на джерела в авіаційній сфері повідомила, що Ярославський залишив Україну чартерним рейсом, який вилетів із Харкова до Лондона.
Реакція Ярославського
10 лютого пресслужба фінансово-промислової групи DCH, президентом якої є Ярославський, опублікувала заяву, згідно із якою за кермом авто був водії однієї із допоміжних служб DCH.
"За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, перебував водій, що працює в одній із допоміжних служб DCH. Уночі, направляючись до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості зробив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці був виявлений факт відсутності номерного знака, а також з'ясувалися інші обставини справи", - сказано у повідомленні.
За інформацією DCH, співробітники компанії викликали поліцію і водій одразу прибув для допиту. Зараз він співпрацює зі слідством і очікує на оголошення запобіжного заходу, - зазначає пресслужба. Також DCH повідомила, що бізнесмен Ярославський планово полетів до Лондона для зустрічі з сім'єю. "Відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіку”, - йдеться у повідомленні.
Олександр Ярославський - український бізнесмен, колишній співвласник "Укрсиббанку", посідає 9 місце у рейтингу "100 найбагатших українців" за версією українського видання "Форбс". Він є президентом фінансово-промислової групи "DCH", до якої зокрема входять Дніпровський металургійний та Харківський тракторний заводи. Також Ярославський відомий як президент харківського футбольного клубу "Металіст" із 2005 по 2012 роки.
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