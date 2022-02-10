Поліція кличе на допит бізнесмена Ярославського через смертельну ДТП

Харківська поліція викличе на допит бізнесмена Олександра Ярославського, можливого учасника ДТП, що трапилась на автодорозі Київ-Харків-Довжанський. Внаслідок аварії загинула людина. Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства внутрішніх справ у четвер, 10 лютого.

За даними МВС, у середу, 9 лютого, близько 23 години в районі 534 кілометра автодороги "Київ-Харків-Довжанський", невстановлений автомобіль на смерть збив пішохода.

Видання "Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що на місці аварії знайшли автомобільні номери з кортежу Ярославського. Джерело "УП" також повідомило, що номери належать передній машині кортежу Ярославського, при цьому зазначивши, що бізнесмен сам часто водить машину.

Олександр Ярославський у коментарі харківському виданню objectiv.tv сказав, що "спав дома і тільки зранку дізнався про це" (аварію - Ред.).

Удень четверга "УП" із посиланням на джерела в авіаційній сфері повідомила, що Ярославський залишив Україну чартерним рейсом, який вилетів із Харкова до Лондона.

Реакція Ярославського

10 лютого пресслужба фінансово-промислової групи DCH, президентом якої є Ярославський, опублікувала заяву, згідно із якою за кермом авто був водії однієї із допоміжних служб DCH.

"За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, перебував водій, що працює в одній із допоміжних служб DCH. Уночі, направляючись до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості зробив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці був виявлений факт відсутності номерного знака, а також з'ясувалися інші обставини справи", - сказано у повідомленні.

За інформацією DCH, співробітники компанії викликали поліцію і водій одразу прибув для допиту. Зараз він співпрацює зі слідством і очікує на оголошення запобіжного заходу, - зазначає пресслужба. Також DCH повідомила, що бізнесмен Ярославський планово полетів до Лондона для зустрічі з сім'єю. "Відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіку”, - йдеться у повідомленні.

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Олександр Ярославський - український бізнесмен, колишній співвласник "Укрсиббанку", посідає 9 місце у рейтингу "100 найбагатших українців" за версією українського видання "Форбс". Він є президентом фінансово-промислової групи "DCH", до якої зокрема входять Дніпровський металургійний та Харківський тракторний заводи. Також Ярославський відомий як президент харківського футбольного клубу "Металіст" із 2005 по 2012 роки.

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