 Зникли речові докази у справі про ДТП за участі кортежу Ярославського - МВС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2022

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Новини

Зникли речові докази у справі про ДТП за участі кортежу Ярославського - МВС

За словами глави МВС, у справі про ДТП за участі кортежу харківського бізнесмена Ярославського зникли речові докази - одяг загиблого чоловіка з моргу.

Денис Монастирський

Денис Монастирський

У справі про ДТП за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського зник речовий доказ - одяг загиблого чоловіка, повідомив у вівторок, 15 лютого, у відеозверненні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Спроби сфальсифікувати справу продовжуються. Вчора стало відомо, що з переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблої людини", - сказав він. За цим фактом поліція провела 11 обшуків та відкрила кримінальне провадження за статтею про приховування доказів.

Міністр нагадав, що раніше начальника поліції Харківської області звільнили через фальшування справи - спробу підставити в ній сторонню людину.

"Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне", - додав Монастирський. Він припустив, що від'їзд Ярославського за кордон "не пов'язаний з загибеллю людини та не є побоюванням через заяву про можливу агресію РФ", втім закликав бізнесмена якнайшвидше повернутися до України, оскільки у правоохоронців є до нього "багато питань".

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ДТП та виліт з України

Ввечері 9 лютого в Харківській області автомобіль на смерть збив пішохода. Видання "Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що на місці аварії знайшли автомобільні номери з кортежу Ярославського. При цьому "УП" зазначила, що номери належать передній машині кортежу, а бізнесмен сам часто водить машину.

10 лютого "УП" із посиланням на джерела в авіаційній сфері повідомила, що Ярославський залишив Україну чартерним рейсом, який вилетів із Харкова до Лондона. Натомість поліція викликала бізнесмена на допит, як можливого учасника ДТП.

Того ж дня пресслужба фінансово-промислової групи DCH, президентом якої є Ярославський, заявила, що за кермом авто був водій однієї з допоміжних служб компанії, і він співпрацює зі слідством, а виїзд Ярославського з України був “плановим”. 

Ярославський - український бізнесмен, колишній співвласник "Укрсиббанку", посідає 9 місце у рейтингу "100 найбагатших українців" за версією українського видання "Форбс".

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