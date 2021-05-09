Поляки святкують послаблення карантинних обмежень

У Польщі після понад шести місяців жорстких обмежень з суботи, 15 травня, закладам харчування дозволили обслуговувати відвідувачів надворі. При цьому клієнти мають право розташовуватися через стіл, залишаючи наступний незайнятим, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на місцеве агентство PAP.

Біля багатьох пабів у містах країни було людно

У багатьох великих містах люди святкували відновлення роботи барів та ресторанів ще у ніч на суботу.

"Ми хочемо за прикладом інших країн опівночі підняти наші келихи, щоб відсвяткувати відкриття після багатьох місяців", - сказав власник одного бару в Кракові. Упродовж сонячного дня тераси ресторанів у всій крані заповнювалися.

Читайте також: За парканом і з однодумцями: новий тренд житлових поселень у Польщі

Поляки заповнювали тераси ресторанів та кафе і упродовж дня

Також з 15 травня жителі країни не змушені носити маски на відкритому повітрі, якщо вони можуть дотримуватися дистанції у щонайменше 1,5 метра. Водночас масковий режим й надалі зберігається у громадському транспорті, у крамницях та в більшості установ. "Ми повинні завжди мати з собою маску на випадок, якщо ми заходимо у приміщення", - сказав речник міністерства охорони здоров'я.

За даними польських органів охорони здоров'я, за останню добу в країні зафіксовано 2896 нових випадків зараження коронавірусом, померли 298 людей, у яких підтвердили зараження. Від початку пандемії у Польщі померли понад 71,6 тисячі людей із коронавірусом.