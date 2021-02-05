Полякам дозволять виходити на вулицю без масок

Уряд Польщі у середу, 28 квітня, анонсував поступові карантинні послаблення на тлі зменшення кількості інфікувань коронавірусом в країні, повідомляє агенція dpa.

Зокрема, з 1 травня відкриють спортивні заклади для організованих молодіжних груп. З 4 травня у Польщі дозволять відкрити з обмеженнями торговельні центри, музеї та арт-галереї, також наймолодші школярі віком від семи до дев'яти років повинні будуть знову ходити до школи.

Крім того, з 8 травня зможуть відновити роботу готелі, але поки що їм дозволять працювати на половині потужностей. З 15 травня планується відкриття закладів харчування на свіжому повітрі, а всередині закладів - з 29 травня.

Крім того, з 29 травня всі учні і студенти мають відновити очне навчанне. Також з цього дня уряд планує дозволити роботу фітнес-клубів, басейнів, кінотеатрів і театрів, але з деякими з обмеженнями.

Також починаючи 15 травня жителям країни дозволять не носити захисні маски на свіжому повітрі за умови дотримання дистанції. При цьому це послаблення набере чинності лише за умови, якщо кількість випадків зараження коронавірусом на 100 000 людей буде нижчою за показник 15.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав людей дотримуватися обмежень, які досі діють.

Загалом у Польщі, де проживає 38 мільйонів осіб, підтвердили більше 2,7 мільйона заражень коронавірусом, та 66 533 померлих. Також вже понад 10,7 мільйона жителів країни отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, а обидві - близько 2,75 мільйона людей.

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