Пандемія COVID-19: ситуація у Польщі стрімко погіршується

У Польщі за останню добу зафіксували 35 143 нових випадки інфікування коронавірусом. Як повідомляє у п'ятницю, 26 березня, міністерство охорони здоров'я Польщі, показник захворюваності в країні б'є рекорди вже третій день поспіль. Також повідомляється, що минулої доби в країні померли 443 особи, які хворіли на COVID-19. З 27 800 осіб, які хворіють, майже 2,8 тисячі пацієнтів потребують підключення до апаратів штучної вентиляції легенів.

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Через третю хвилю пандемії COVID польський уряд запроваджує нові карантинні обмеження. Зокрема, в країні з 27 березня будуть зачинені будівельні і меблеві магазини, ясла та дитячі садки, а також перукарні і косметичні салони.

За словами глави польського уряду Матеуша Моравецького, Польща переживає зараз "найважчий момент пандемії", що загрожує колапсом системи охорони здоров'я.

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Останній частковий локдаун у Польщі було запроваджено минулої суботи, 20 березня. З того часу в країні закриті школи, готелі, театри, кінотеатри та більшість магазинів.