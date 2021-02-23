 У Польщі знову посилюють карантинні обмеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2021

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Новини

У Польщі знову посилюють карантинні обмеження

Скасовані раніше цього місяця карантинні обмеження знову діятимуть у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Крім того, Польща посилює правила в'їзду з Чехії та Словаччини.

Гірськолижний курорт Закопане у Польщі знову запрацював з 12 лютого

Гірськолижний курорт Закопане у Польщі знову запрацював з 12 лютого

Польща відновлює дію карантинних обмежень, які були скасовані кілька тижнів тому, у Вармінсько-Мазурському воєводстві на північному сході країни, де спостерігається досить висока кількість нових випадків зараження коронавірусом у порівнянні з рештою країни.

Про це в середу, 24 лютого, заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельский, повідомляє інформагентство Reuters. За його словами, попередньо дію карантинних обмежень у воєводстві повертають на два тижні. 

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"Ми вирішили зробити невеликий крок назад", - сказав Недзельський, додавши, що з 27 лютого торговельні центри, готелі та музеї у Вармінсько-Мазурському воєводстві знову мають бути закритими, а учні перших-третіх класів знову навчатимуться дистанційно.

Також міністр додав, що уряд заборонить використання шарфів і пластикових щитків в громадських місцях в якості альтернативи медичним маскам. Недзельський заявив про третю хвилю коронавірусної інфекції в Польщі, що зумовлена передусім поширенням більш заразної мутації вірусу, яку спершу виявили у Великобританії.

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Крім цього, уряд Польщі посилює правила в'їзду з сусідніх Чехії та Словаччини, в яких рівень зараження є значно вищим. Ті, хто в'їжджає з цих країн, мають пройти 10-денний карантин або ж надати актуальний негативний ПЛР-тест на коронавірус. Звільнені від карантину будуть й ті, хто вже вакцинувався від коронавірусу двома дозами. 

Нагадаємо, з 1 лютого у Польщі дещо послабили карантинні обмеження. Було дозволено відновити роботу торговельних центрів, музеїв і художніх галерей. З 12 лютого в країні відновили роботу готелі, кінотеатри, басейни та горнолижні курорти.  

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