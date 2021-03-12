Пандемія COVID-19: у Польщі рекордна кількість інфікованих за чотири місяці

У Польщі за минулу добу зафіксували понад 21 тисячу нових випадків зараження коронавірусом. Про це у суботу, 13 березня, повідомляє міністерство охорони здоров'я (МОЗ) країни, передає агентство Reuters.

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За даними польського МОЗ, це найвищий показник за останні декілька місяців - починаючи з листопада минулого року. Також минулої доби у Польщі померли 343 людини, у яких підтвердили інфікування коронавірусом. Загалом із початку пандемії у Польщі було зареєстровано майже 1,9 мільйона випадків зараження коронавірусом і понад 47 тисяч смертей хворих на COVID-19.

Порівняння кількості нових випадків зараження коронавірусом в Україні, Польщі, Росії, Німеччині та світі. Дані станом на 10 березня

У Німеччині показник захворюваності теж зростає

Тим часом у Німеччині, за даними Інституту імені Роберта Коха, добовий приріст заражень коронавірусом склав 12 674 випадки. Всього з початку епідемії у ФРН виявлено 2 558 455 випадків зараження SARS-CoV-2.

За останні 24 години померли 239 пацієнтів, загальна кількість летальних випадків зросла до 73 301. Одужали понад 2,3 мільйона осіб.

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За останні сім днів з розрахунку на 100 000 населення було зареєстровано 76,1 зараження, що знову перевищує показники, зафіксовані днем раніше (72,4). Найвищого значення цей показник у Німеччині досягав 2 грудня 2020 року - 197,6.

Як повідомлялося, в Україні показники захворюваності також зростають вже декілька днів. Минулої доби у країні зареєстрували 13 276 нових випадків зараження коронавірусом, що є найбільшим показником від початку року.