 Коронавірус: Польща посилює локдаун через стрімке зростання захворюваності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: Польща посилює локдаун через стрімке зростання захворюваності

Через третю хвилю пандемії COVID польський уряд запроваджує нові санітарно-епідеміологічні обмеження. Будуть зачинені, зокрема, будівельні і меблеві магазини, ясла та дитячі садки, а також перукарні і косметичні салони.

Польща посилює локдаун через стрімке зростання захворюваності

Польща посилює локдаун через стрімке зростання захворюваності

Влада Польщі через стрімке зростання показників захворюваності на COVID-19 вирішила посилити карантинні обмеження в країні з 27 березня.

Як повідомив у четвер, 25 березня, міністр охорони здоров'я країни Адам Недзельский, починаючи з суботи, 27 березня, в Польщі будуть закриті дитячі садки, спортивні заклади, господарські і меблеві магазини та  перукарні. Також запроваджуються додаткові обмеження на відвідування служб у церквах, де буде дозволено перебувати не більше ніж одній особі на 20 квадратних метрів, хоча раніше це обмеження становило 15 квадратних метрів на одну особу. Як повідомляє агентство AFP, такі заході будуть чинні щонайменше два тижні.

Читайте також: Пандемія COVID-19: у Польщі рекордна кількість інфікованих за чотири місяці

Глава польського уряду Матеуш Моравецький звернувся до поляків з проханням провести великодні свята вдома, в найтіснішому сімейному колі. За словами Морвецького, Польща переживає зараз "найважчий момент пандемії", що загрожує колапсом системи охорони здоров'я. "Ми за крок від межі, переступивши через котру ми не будемо спроможні належним чином лікувати пацієнтів, лікувати наших громадян. Ми мусимо вчинити все, аби уникнути такого сценарію. І ми все зробимо, аби такого сценарію уникнути", - заявив Моравецький.

Читайте також: У Польщі знову посилюють карантинні обмеження

Нагадаємо, останній частковий локдаун у Польщі було запроваджено минулої суботи, 20 березня. З того часу в країні закриті школи, готелі, театри, кінотеатри та більшість магазинів.

Антирекорди - другий день поспіль

Ситуація з коронавірусом в Польщі погіршується в останні кілька днів. Як повідомляє Польське радіо, в четвер у Польщі зареєстрували 34 151 випадок зараження коронавірусом COVID-19, другий день поспіль оновлюючи антирекорд за кількістю заражень за добу з початку пандемії.

Читайте також: Меркель скасувала "помилкове" посилення локдауну на Великдень

Днем раніше в Польщі зареєстрували 29 978 випадків COVID-19-19 і 575 смертей від наслідків зараження.

За останню добу померли ще 520 осіб з коронавірусом, і загальна кількість смертей від COVID-19 в країні зросла до 50 860. Заразилися коронавірусом з початку пандемії в Польщі понад 2,1 мільйона осіб.

Польська влада повідомила, що всього в країні перше щеплення від коронавірусу зробили 3,5 мільйона осіб, і ще майже 1,86 мільйона пройшли повну вакцинацію, що складається з двох доз.

Дивитись відео 01:37

Пом'якшений локдаун у Польщі: поліція приборкує туристів-лижників у Закопаному (15.02.2021)

 

Також за темою

Polen Künstlerin Barbara Kruger polnische Galerie TRAFO

Пандемія COVID-19: у Польщі рекордна кількість інфікованих за чотири місяці 13.03.2021

У Польщі зареєстрували понад 21 тисячу нових випадків зараження коронавірусом. Це - найбільший показник з листопада минулого року.

Coronavirus Polen | Zakopane Ansturm auf Wintersportorte

У Польщі знову посилюють карантинні обмеження 24.02.2021

Скасовані раніше цього місяця карантинні обмеження знову діятимуть у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Крім того, Польща посилює правила в'їзду з Чехії та Словаччини.

Deutschland | Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Kassel

Протести коронаскептиків: у Касселі масштабні сутички з поліцією 20.03.2021

У Касселі під час акції протесту проти коронавірусних обмежень спалахнули масштабні сутички протестувальників з правоохоронцями.

Реклама

Докладно

Через недостатній рівень вакцинації в Україні все ще фіксують спалахи дифтерії та кору

Від чого варто вакцинуватись українцям (відео)

Які планові щеплення необхідні дорослим і як скористатися безкоштовними вакцинами, з'ясувала кореспондентка DW.  

Завод в Україні (символічне фото)

Глава ФДМ: Припинити сидіти на яйцях, які не можна доглянути

Про те, які підприємства першими виставлять на аукціон, та реформи Фонду держмайна України DW поговорила з його головою.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  