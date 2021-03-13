Коронавірус: Польща посилює локдаун через стрімке зростання захворюваності

Влада Польщі через стрімке зростання показників захворюваності на COVID-19 вирішила посилити карантинні обмеження в країні з 27 березня.

Як повідомив у четвер, 25 березня, міністр охорони здоров'я країни Адам Недзельский, починаючи з суботи, 27 березня, в Польщі будуть закриті дитячі садки, спортивні заклади, господарські і меблеві магазини та перукарні. Також запроваджуються додаткові обмеження на відвідування служб у церквах, де буде дозволено перебувати не більше ніж одній особі на 20 квадратних метрів, хоча раніше це обмеження становило 15 квадратних метрів на одну особу. Як повідомляє агентство AFP, такі заході будуть чинні щонайменше два тижні.

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Глава польського уряду Матеуш Моравецький звернувся до поляків з проханням провести великодні свята вдома, в найтіснішому сімейному колі. За словами Морвецького, Польща переживає зараз "найважчий момент пандемії", що загрожує колапсом системи охорони здоров'я. "Ми за крок від межі, переступивши через котру ми не будемо спроможні належним чином лікувати пацієнтів, лікувати наших громадян. Ми мусимо вчинити все, аби уникнути такого сценарію. І ми все зробимо, аби такого сценарію уникнути", - заявив Моравецький.

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Нагадаємо, останній частковий локдаун у Польщі було запроваджено минулої суботи, 20 березня. З того часу в країні закриті школи, готелі, театри, кінотеатри та більшість магазинів.

Антирекорди - другий день поспіль

Ситуація з коронавірусом в Польщі погіршується в останні кілька днів. Як повідомляє Польське радіо, в четвер у Польщі зареєстрували 34 151 випадок зараження коронавірусом COVID-19, другий день поспіль оновлюючи антирекорд за кількістю заражень за добу з початку пандемії.

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Днем раніше в Польщі зареєстрували 29 978 випадків COVID-19-19 і 575 смертей від наслідків зараження.

За останню добу померли ще 520 осіб з коронавірусом, і загальна кількість смертей від COVID-19 в країні зросла до 50 860. Заразилися коронавірусом з початку пандемії в Польщі понад 2,1 мільйона осіб.

Польська влада повідомила, що всього в країні перше щеплення від коронавірусу зробили 3,5 мільйона осіб, і ще майже 1,86 мільйона пройшли повну вакцинацію, що складається з двох доз.