Подвійний теракт у Багдаді: десятки загиблих

Щонайменше 32 людини загинуло внаслідок подвійного теракту, скоєного в четвер, 21 січня, в Багдаді нападниками-смертниками. За даними місцевої влади, ще близько 110 осіб отримали різноманітні поранення, 36 із них доправили до лікарень, передає інформагенція dpa.

Атаку нападники вчинили на одному з ринків у центральній частині іракської столиці. Як повідомив представник іракських збройних сил, двоє нападників-смертників підірвали себе в той час, коли їх переслідували співробітники спецслужб. Тим часом один із очевидців події розповів журналістам місцевого телебачення, що перший нападник вдавав із себе тяжкохворого, якому раптово стало зле, а коли навколо нього зібрався натовп людей, він підірвав себе. А другий вибух пролунав приблизно через 10 хвилин після першого, додав очевидець.

Востаннє теракт такого масштабу в Багдаді за участю смертників було вчинено три роки тому. Нинішній напад засудила місія ООН в Іраку, назвавши його "підлим учинком", що однак не зможе ослабити рух Іраку в бік стабільності та процвітання. Так само осуд цьому теракту висловили США, Туреччина, Єгипет і Йорданія.

Поки що жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за напад. Упродовж останніх років найчастіше подібні теракти в Іраку здійснювали члени міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). У грудні 2017 року іракська влада оголосила перемогу над ІД, встановивши контроль над тими іракськими територіями, котрі влітку 2014 року захопили терористи, тож терористи перейшли до тактики нападів на військові й цивільні об'єкти.

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