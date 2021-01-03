 Подвійний теракт у Багдаді: десятки загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Подвійний теракт у Багдаді: десятки загиблих

У столиці Іраку нападники-смертники скоїли подвійний теракт, унаслідок чого загинуло понад 30 осіб. Ще понад 100 людей отримали поранення.

Теракт у Багдаді

Сили безпеки неподалік від місця скоєння терактів у Багдаді

Щонайменше 32 людини загинуло внаслідок подвійного теракту, скоєного в четвер, 21 січня, в Багдаді нападниками-смертниками. За даними місцевої влади, ще близько 110 осіб отримали різноманітні поранення, 36 із них доправили до лікарень, передає інформагенція dpa.

Атаку нападники вчинили на одному з ринків у центральній частині іракської столиці. Як повідомив представник іракських збройних сил, двоє нападників-смертників підірвали себе в той час, коли їх переслідували співробітники спецслужб. Тим часом один із очевидців події розповів журналістам місцевого телебачення, що перший нападник вдавав із себе тяжкохворого, якому раптово стало зле, а коли навколо нього зібрався натовп людей, він підірвав себе. А другий вибух пролунав приблизно через 10 хвилин після першого, додав очевидець.

Востаннє теракт такого масштабу в Багдаді за участю смертників було вчинено три роки тому. Нинішній напад засудила місія ООН в Іраку, назвавши його "підлим учинком", що однак не зможе ослабити рух Іраку в бік стабільності та процвітання. Так само осуд цьому теракту висловили США, Туреччина, Єгипет і Йорданія.

Поки що жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за напад. Упродовж останніх років найчастіше подібні теракти в Іраку здійснювали члени міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). У грудні 2017 року іракська влада оголосила перемогу над ІД, встановивши контроль над тими іракськими територіями, котрі влітку 2014 року захопили терористи, тож терористи перейшли до тактики нападів на військові й цивільні об'єкти. 

Читайте також: Лідер ІД аль-Багдаді з'явився на відео вперше з 2014 року

Дивитись відео 00:41

Теракт у Багдаді забрав життя понад 200 людей (04.07.2016)

DW.COM

Щонайменше 11 загиблих унаслідок терактів у Багдаді

Низка вибухів у іракській столиці та передмісті спричинила загибель як мінімум 11 осіб. Повідомляється також про щонайменше 34 потерпілих. Поки жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність.  

Близько 20 загиблих внаслідок вибуху боєприпасів у Багдаді

Склад боєприпасів було облаштовано в одній із мечетей, він належав озброєному угрупованню.  

Подвійний теракт у Багдаді: щонайменше 10 загиблих

Два вибухи, які пролунали пізно ввечері 9 вересня біля торгового центру в столиці Іраку, забрали життя щонайменше десяти осіб, десятки інших - поранені. Відповідальність взяла на себе ІД.  

Також за темою

Irak Baghdad Proteste USA

У Багдаді тисячі вийшли на антиамериканський мітинг до роковин убивства Сулеймані 03.01.2021

Антиамериканська демонстрація з нагоди роковин вбивства іранського генерала Касема Сулеймані зібрала в Багдаді тисячі учасників. Мітингарі вимагали виведення військ США з Іраку.

Österreich Wien Moschee | Polizei, Sicherheit

Теракт у Відні: під вартою восьмеро підозрюваних 06.11.2020

Поліція заявляє, що керівництво спецслужб Австрії припустилось низки прорахунків під час оцінки потенційної терористичної загрози з боку нападника, котрий скоїв теракт у Відні.

Horst Seehofer

Глава МВС: У ФРН зберігається високий ступінь загроз терактів ісламістів 05.11.2020

У Німеччині доводиться рахуватися з імовірним скоєнням терактів будь-якої миті, наголосив глава МВС ФРН Горст Зеегофер. Він вказав на необхідність співпраці в Європі та на міжнародному рівні в боротьбі з тероризмом.

Реклама

Докладно

Російський трубоукладач Фортуна стоїть на якорі поблизу Ростока, хоча роботи мали відновитись тиждень тому

"Північний потік-2": що означають санкції США щодо "Фортуни"

США оголосили російське судно, що прокладає труби "Північного потоку-2", заблокованою власністю.  

Газпром вже допускає припинення або повне скасування будівництва Північного потоку-2

Санкції США проти "Північного потоку-2" (відео)

Адміністрація Дональда Трампа вперше і востаннє застосувала санкції проти газогону "Північний потік-2". Що це означає?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  