Засудив війну: засновник "Яндекса" просить ЄС зняти санкції

У середині серпня російський мільярдер, співзасновник "Яндекса" Аркадій Волож зробив публічну заяву з засудженням війни РФ проти України, і вже за кілька днів звернувся до ЄС з проханням зняти з нього санкції.

Співзасновник російської IT-компанії "Яндекс", мільярдер Аркадій Волож попросив Європейський Cоюз зняти з нього санкції, накладені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це в неділю, 27 серпня, повідомляє Financial Times із посиланням на анонімних співрозмовників, знайомих з ситуацією.

Офіційний запит, який адвокати Воложа надіслали в ЄС, надійшов лише через кілька днів після того, як бізнесмен засудив "варварську" війну президента РФ Володимира Путіна проти сусідньої держави.

Видання зауважує, що реакція Брюсселя тепер покаже, "чи винагородить ЄС відомих росіян, які порвуть з Кремлем". Очікується, що обговорення цього питання відбудеться в Євросоюзі у вересні.

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Заява Воложа про війну

Волож вперше висловив свою позицію щодо війни Росії проти України 10 серпня - через півтора року після її розв'язання.

"Я категорично проти варварського вторгнення Росії в Україну, де у мене, як і у багатьох, є друзі та родичі. Я жахаюсь того, що щодня в будинки українців летять бомби. Попри те, що з 2014 року я не живу в Росії, я розумію, що і на мені є частка відповідальності за дії країни. Було багато причин, через які мені доводилося мовчати. Можна сперечатися про своєчасність моєї заяви, але не про її суть. Я проти війни", - йшлося в заяві, яку він передав для оприлюднення виданню The Bell.

За його словами, після 24 лютого 2022 року він "зрозумів, що історія з "Яндексом" закінчена" та зосередився на підтримці російських інженерів, "які вирішили покинути країну і почати нове життя".

Волож з 2014 року живе в Ізраїлі. ЄС включив його до санкційних списків у червні 2022 року. Через пів години після цього Волож пішов у відставку з посади генерального директора материнської компанії Yandex N.V. і вийшов з ради директорів, заявивши, що оскаржуватиме обмеження.

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